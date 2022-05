Debatten om et forestående abortforbud raser i USA. En række stater står klar med meget skrap lovgivning. Republikanerne i Louisiana vil kategorisere al abort som mord – også for voldtægts- og incestofre.

B.T.s udsendte møder Pastor Alex Brian foran hans lille baptistkirke i New Orleans' franske kvarter kort før gudstjeneste. Han undskylder, at han er lidt klatøjet. Han og hans kone har netop fået to nye adoptivbørn.

»De kom meget sent, så jeg har ikke rigtig sovet i nat. Fra vi var helt unge, har det været vores overbevisning, at det at adoptere er en måde at tjene Gud på. På vores anden date, der kiggede min kone mig i øjnene og sagde, at hun havde i sinde at adoptere mange børn, og at hvis ikke jeg var indforstået med det, så var det nok bedst at stoppe dette forhold nu.«

Tanken om adoption af udsatte børn hænger nøje sammen med kirkernes modstand mod abort. I de sidste mange årtier har de amerikanske kirker gået forrest i kampen for at afskaffe retten til abort. Det gælder både den katolske og de reformerte kirker, som de mange baptistkirker i syden. Alex Brians Vieux-Carre-kirke i New Orleans er en af dem.

»Der er meget vrede i de amerikanske kirker, når det gælder abort. For mig er det mere en følelse af sorg over, hvor denne debat er endt. Abortdebatten viser bare, hvor splittet USA er i dag. Der er ingen, der lytter til hinanden. Jeg er for livet og imod abort helt grundlæggende. Men hvis vi skal nægte kvinder abort, så bliver vi nødt til at have et system, hvor deres børn får et godt liv. Ligegyldigt hvad, og det har vi ikke i dag,« siger Alex Brian til B.T. i New Orleans.

Alex Brian siger, at de afroamerikanske baptistkirker er meget bedre til at tage udsatte børn ind, og han er kritisk over for den hvide baptistkirke, han selv tilhører.

»De afroamerikanske baptistkirker har været langt bedre til at adoptere børn, end de hvide kirker har været. Jeg tror, det endeligt er ved at gå op for kirkerne, at der er et bydende behov for at hjælpe børn i vanskelige vilkår. En helt absurd statistik viser, at der er flere kirker i USA, end der er adoptivbørn, og et meget stærkt argument for os, der er modstandere af abort, ville være, hvis vi faktisk tog os af de udsatte børn.«

Men mange af de sorte baptistkirker er faktisk særdeles markante i deres afvisning af al abort.

»Et kommende abortforbud er resultatet af vores bønner siden 1973. Som kristen tror jeg, at Gud giver os livet – ikke politikere og dommere. Jeg ser frem til, at flere børn bliver beskyttet i deres mors mave,« siger biskop Arland R. Hult Senior til Los Angeles Times.

Et af Alex Brians sognebørn står og tripper ude foran kirken. Han ser ikke særligt ressourcestærk ud, og pastor Brian beder ham bare gå ind og sætte sig.

»Det er altid de fattigste, der bliver ramt hårdest. Det var tilfældet med oversvømmelserne fra stormen Katrina her i New Orleans, og også med covid-pandemien. For mig er et land som Danmark langt foran USA, når det gælder at beskytte de svageste. Og det er utrolig vigtigt, at vi stiller spørgsmålet: Hvorfor? Hvorfor vælger en kvinde abort?«

This photo taken March 5, 2014 shows seven-month old Abigail Dalton of Ridgeland, seeming to be listening as state Mississippi Sen. Chris McDaniel, R-Ellisville, right, prays with fellow abortion opponents, Laura Duran of Pro-Life Mississippi, left, and Rev. Mike O'Brien, pastor of St. Richard Catholic Church in Jackson, center, outside the Jackson Women's Health Organization clinic in Jackson, Miss., during the first day of a 40-day pro-life mobilization outside the only facility in the state that still performs abortions.

B.T.s udsendte forholder Alex Brian Republikanerne i Louisianas' planer om et totalt abortforbud og hører pastoren, om han virkelig kan være tilhænger af, at for eksempel en 12-årig pige, der bliver voldtaget og efterfølgende gravid, skal tvinges til at føde barnet og dømmes som morder, hvis hun får en abort?

»Jeg kan slet ikke fortælle dig, hvor sørgeligt jeg vil synes, en sådan situation vil være. Som adoptivforælder har jeg mange gange set ondskab, der får det til at væmmes i en. At sende piger eller kvinder i fængsel, efter at de er blevet voldtaget, vil være ren ondskab. For mig er en sådan pige et menneske med et stort behov for omsorg, og i stedet for at sende hende i fængsel burde samfundet hjælpe hende igennem de mange traumer.

Skal dette voldtægtsoffer så have lov at få aborten?

Pro-life demonstrators listen to US President Donald Trump as he speaks at the 47th annual "March for Life" in Washington, DC, on January 24, 2020. Trump is the first US president to address in person the country's biggest annual gathering of anti-abortion campaigners.

»Det kan jeg simpelthen ikke svare dig på lige nu. Det må være noget, der skal diskuteres i et større forum. Det er ikke for at dukke mig for et svært spørgsmål. Det er et vigtigt dilemma, der skal diskuteres. Umiddelbart vil jeg ikke afvise, at denne pige skulle blive tilbudt abort. Kvinder, der vælger at få deres barn efter at have været udsat for voldtægt eller incest, er helte, der skal hyldes. Men kan man forvente, at en pige skal være helt efter et sådant overgreb.«

En stor del af det kristne USA har lidt overraskende sluttet op om Donald Trump, den tidligere libertiner, der pludselig blev fortaler for retten til liv. Denne politiske kolbøtte viser også, hvor indædt debatten om retten til abort er, og hvor ophedet det forestående opgør bliver.

»Helt grundlæggende, så handler de kristne værdier om at værdsætte livet, og jeg ville ønske, at kirkerne herovre ville værdsætte alt liv mere. Ikke bare de ufødtes liv, men også mødrenes liv,« siger New Orleans-pastoren til B.T.