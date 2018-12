Det nye år begyndte i Auckland, New Zealands største by, klokken 11.00 dansk tid. Siden fulgte Sydney.

Da det nye år begyndte i Auckland, New Zealands største by, (klokken 11.00 dansk tid) var titusindvis af mennesker samlet omkring det 328 meter høje Sky Tower, hvor et kæmpemæssigt fyrværkeri markerede begyndelsen på 2019.

Samtidig var mange taget til strandene eller ud i gaderne for at fejre, at de var blandt de første, som kom ind 2019.

I den australske storby Sydney, der gik ind i det nye år klokken 14.00 dansk tid, blev havnen ved midnat oplyst af et festfyrværkeri, der betegnes som et af de første og største i nytårsfyrværkerier i verden.

Et rekordhøjt antal fyrværkerimestre havde forberedt det og tog en række nye effekter i brug, da storbyen blev badet i et lyshav i 12 minutter. Over 1,5 millioner mennesker overværede fyrværkeriet fra havneområdet og fra byens parker.

- Jeg er overbevist om, at vi alle glædes over, at vor havn bliver oplyst som aldrig før, sagde Sydney borgmester, Clover Moore, op til årsskiftet.

Ved nytårsfestlighederne, som gradvist spredte sig vestover fra Asien, er det blevet almindeligt med et stort politiopbud og mange afspærringer, som skal forhindre angreb med lastbiler eller sprængladninger.

I Hongkong blev fyrværkeri sendt op mod nattehimlen fra fem fartøjer i Victoria-havnen, hvilket blev overværet af over 300.000 mennesker.

I Moskva er der planlagt koncerter og lysshows mange steder i byens parker og der er åbnet over 1000 skøjtebaner.

I Paris er et lys og soundshow på Champs-Élysées udarbejdet over temaet "broderskab", selv om der stadig er stærke spændinger i den franske hovedstad efter ugers uroligheder i forbindelse med De Gule Vestes demonstrationer.

I Berlin samles musikelskere omkring Brandenburg Tor, men den populære fyrværkeritradition er aflyst af hensyn til sikkerheden.

I Storbritannien ventes festlighederne i London at blive farvet af brexitkrisen. I Edinburgh vil nytåret blive fejret med symbolske proeuropæiske temaer.

På Times Square i New York vil der atter være fokus på storbyens berømte krystalkugle, der bliver tændt og hævet og sænket for at markere de sidste sekunder af 2018 og begyndelsen på 2019.

/ritzau/Reuters