For anden gang inden for kort tid er Australiens største by, Sydney, blevet indhyllet i kraftig og potentielt farlig røg.

Særligt børn og ældre er blevet rådet til at holde sig indendøre og ikke motionere udenfor.

Det skriver BBC og ABC News.

Torsdag morgen lokal tid kunne de mange millioner beboere i Sydney igen konstatere, at en tyk røg havde lagt sig over byen.

Det skete også i tirsdags, da røg fra mere end 50 nærliggende brande blev ført ind over byen af vinden.

Myndighederne advarer om, at børn, ældre, folk med astma og alle med hjerte- og lungeproblemer er de mest udsatte for luftforureningen.

'Røgen forventes ikke at klare helt op, og det forventes, at den vil lægge sig over området de kommende dage,' lyder det fra NSW Rural Fire Service.

For de fleste vil røgen ikke give nogle alvorlige symptomer, men det kan irritere øjne, næse og hals.

Ifølge det australske medie ABC News er luftkvaliteten I Sydney meget dårlig flere steder. Torsdag morgen blev der flere steder i området målt en luftkvalitetsværdi på mere end 1.000 - alt over 200 betegnes som 'farligt', lyder det.