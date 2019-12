Nu er det jul igen – også i Australien – hvor man fejrer den kristne højtid midt på sommeren. Og i år med et lidt specielt juletræ i Sydney.

Træet er lavet af forkullede grene og andre rester fra skovbrandene, der hærger.

Det er sat op i Sydneys forretningskvarter, og det er ment som en påmindelse om de dødelige brande, der stadig hærger i hele landet.

Træet er lavet af – og dekoreret med – brændte stumper af træ, en afbrændt cykel, en brandalarm, der er afbrændt, og andre ødelagte husholdningsartikler.

Det brændte juletræ er lavet af afbrændte grene og andre ting fra skovbrandene. Foto: JILL GRALOW Vis mere Det brændte juletræ er lavet af afbrændte grene og andre ting fra skovbrandene. Foto: JILL GRALOW

Rundt om det hele ligger gaver, pakket ind i glitret rødt, sølvfarvet og gyldent papir. Det skriver Reuters.

Brandene har dræbt seks mennesker i New South Wales. Det er der, Sydney er hovedstad.

Ifølge brandmyndighederne brænder der stadig 99 brande i staten. De har ødelagt mere end 700 hjem og raseret 1,2 millioner hektarer land.

Kunstneren James Dive, som er ansvarlig for kunstværket, siger, at træet er et symbol på den skygge, brandene har kastet over den ellers så festlige højtid.

Installationens kunstner, James Dive, står foran sit værk. Foto: JILL GRALOW Vis mere Installationens kunstner, James Dive, står foran sit værk. Foto: JILL GRALOW

Det er også et symbol på den australske evne til at komme igennem de værste kriser.

Træet er blevet skabt i et partnerskab mellem Røde Kors og byen Sydney.