Forureningen fra brandene har nået et tårnhøjt niveau. Premierministeren kritiseres for manglende handling.

Den australske delstat New South Wales gisper i øjeblikket efter vejret under et af de højeste niveauer af luftforurening nogensinde målt.

Røg fra omfattende bushbrande har således forårsaget en stigning i antallet af hospitalsbesøg.

Sydney, Australiens mest folkerige by, vågnede fredag op til tyk dis og en blodrød sol for fjerde dag i træk.

Nok har køligere vejr hjulpet brandmændene i deres arbejde med at slukke de mange naturbrande, men myndighederne kæmper fortsat med snesevis af brande i landets sydøstlige del.

Bushbrandene har i denne uge placeret Sydney på en noget usædvanlig liste for den australske havneby, nemlig listen over de ti byer i verden med den værste luftforurening.

Efter at have ligget nummer otte tidligere på ugen indtog Sydney fredag morgen en tiendeplads på listen Air Visual.

Byen ligger dermed over Jakarta og Shenzhen og lige under Mumbai og Kolkata.

Krisen har lagt pres på premierminister Scott Morrison. Kritikere mener, at han ikke har gjort nok for at imødegå konsekvenserne af klimaforandringerne i Australien.

/ritzau/Reuters