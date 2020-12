Nye restriktioner i den australske millionby Sydney begrænser forsamlinger, dans og sang efter nyt udbrud.

De australske myndigheder skærper restriktionerne i hele millionbyen Sydney fra midnat søndag.

Det sker i et forsøg på at udrydde et nyt udbrud med coronavirus inden jul.

Delstatslederen i New South Wales, hvor Sydney ligger, Gladys Berejiklian, fortæller søndag, at der er blevet registreret yderligere 30 tilfælde i udbruddet, der knytter sig til det nordlige Sydney.

I alt er der bekræftet 68 tilfælde, siden udbruddet blev opdaget for tre dage siden.

Berejiklian vil skærpe restriktioner i Sydney således, at større forsamlinger igen bliver begrænset til ti personer.

Indendørssteder skal vende tilbage til kun at tillade en person per fire kvadratmeter og højst 300 personer i alt.

Dans ved bryllupper bliver begrænset til 20 personer, og sang bliver forbudt ved sportsbegivenheder.

Restriktionerne vil blive revurderet onsdag for at tage stilling til juleplanerne.

Det nordlige Sydney, der er populært for områdets strande, begyndte en nedlukning på fire dage lørdag aften.

- Mens antallet er højere i dag end i går, er det positive, at vi stadig ikke har set tegn på massiv spredning uden for det nordlige strandsamfund, og vores mål er naturligvis at holde det nede, siger Berejiklian.

Det nye virusudbrud i Sydney menes at stamme fra USA, men der er indtil videre ikke blev identificeret nogen "patient nul".

De fleste smittetilfælde i Australien siden oktober er kommet fra udlandet, og landet har hidtil haft held med at opdage de smittede, mens de stadig var i karantæne.

Det nye virusudbrud har fået andre delstater i Australien til indføre karantænekrav for indrejsende fra Sydney.

Australien, der har omkring 25 millioner indbyggere, har siden pandemiens begyndelse registreret omkring 28.000 smittetilfælde og 900 coronarelaterede dødsfald.

Det er et væsentligt lavere antal per indbygger end mange andre vestlige lande.

Australien har indtil videre ført en streng nedlukningsstrategi i kampen mod coronavirusset, hvor sporing og test af befolkningen også er en vigtigt del.

/ritzau/dpa