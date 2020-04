For første gang i 16 år sikrer et regerende parti i Sydkorea sig flertal, viser foreløbigt valgresultat.

Sydkoreas regerende parti står til en jordskredssejr ved onsdagens parlamentsvalg. Det viser foreløbige resultater offentliggjort natten torsdag dansk tid, skriver det sydkoreanske nyhedsbureau Yonhap.

Regeringspartiet DP står sammen med sit søsterparti til at sikre sig 180 ud af parlamentets 300 pladser. Det er første gang i 16 år, at et regerende parti sikrer sig en majoritet i parlamentet.

Det største oppositionspart, det konservative UFP og dets søsterparti, står til at få 103 kandidater valgt ind.

Det endelige valgresultat ventes at være klar senere torsdag.

Valgdeltagelsen var med 66,2 procent den højeste siden 1992 ifølge Yonhap.

/ritzau/