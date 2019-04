Militære spændinger på den koreanske halvø er faldet siden Trumps første møde med Kim, siger præsident Moon.

Sydkoreas præsident, Moon Jae-in, siger under et besøg i USA, at dialogen med Nordkorea skal fortsætte, og at der bør være et tredje topmøde mellem Kim Jong-un og præsident Donald Trump.

Det siger han torsdag under modtagelsen i Det Hvide Hus.

Moon peger på, at der var en mærkbar ændring på den koreanske halvø, da Trump sidste år havde sit første møde med Kim.

Han mener, at de militære spændinger er faldet.

Trump siger, at han under sine samtaler med Moon vil fokusere på Nordkorea.

Han mener også, at der er kommet noget godt ud af møderne med Kim, og at et tredje møde den nordkoreanske leder vil være en mulighed.

/ritzau/Reuters