Tirsdag var en sorgens dag i Sydkorea. I de 24 timer, der gik forud, havde myndighederne fundet næsten 500.000 tilfælde af smitte med covid-19.

Det er det næsthøjeste antal smittede på et døgn, siden pandemien begyndte for lidt over to år siden. Det bringer totalen op på over ti millioner smittede.

Det er den meget smittefarlige variant omikron, der har skylden for den høje smitte, som har ramt de seneste par måneder. Det skriver Sky News.

Antallet af døde er næsten fordoblet siden begyndelsen af februar. Det får krematorierne til at kæmpe for at følge med.

Folk skal stadig bære ansigtsmasker mod infektioner med covid-19, som her i forretningskvarteret i Seoul. Foto: HEO RAN Vis mere Folk skal stadig bære ansigtsmasker mod infektioner med covid-19, som her i forretningskvarteret i Seoul. Foto: HEO RAN

Koreas Sygdomskontrolkontor (KDCA) rapporterede i alt 490.881 tilfælde i tirsdags. Det bliver kun overgået den 16. marts, hvor de fandt 621.205 tilfælde.

Der blev registreret 291 døde med coronavirus i kroppen i tirsdags, efter at antallet døde på et døgn toppede med 429 sidste fredag.

Næsten 13.432 mennesker er døde siden pandemien startede. Det er sket, efter at 10.427.247 tilfælde af smitte blev konstateret, oplyser KDCA.

Det betyder, at næsten en femtedel af befolkningen har haft sygdommen.

Folk går forbi en plakat, der siger, at man skal huske at bære mundbind i Seoul. Foto: JUNG YEON-JE Vis mere Folk går forbi en plakat, der siger, at man skal huske at bære mundbind i Seoul. Foto: JUNG YEON-JE

I Danmark har over halvdelen af befolkningen haft coronavirus. Vi passerede tre millioner smittede for kort tid siden.

I Sydkorea reagerede de på de første udbrud af smitten med strenge karantæneregler. Men med 87 procent af befolkningen fuldt vaccineret, er de regler blevet fjernet.

Booster-skud er blevet givet til 63 procent af befolkningen.

Nu har ministrene fortalt de 60 krematorier i landet, at de skal holde åbent længere. Der skal brændes syv døde om dagen i stedet for fem.

Folk står i kø for at blive testet for virussen i Seoul. Foto: JUNG YEON-JE Vis mere Folk står i kø for at blive testet for virussen i Seoul. Foto: JUNG YEON-JE

De 1.136 begravelsesfirmaer, der kan havde omkring 8.700 døde, har fået besked på, af de skal udvide deres kapacitet.

Antallet af døde, der kan brændes om dagen, steg fra 1.000 til 1.400 i sidste uge.

Sundhedsminister Park Hyang sagde i går, onsdag: »Sundhedssystemet er under et vist pres. Men vi kan stadigvæk klare det inden for rammerne.«