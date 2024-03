Antallet af børn født per kvinde i Sydkorea faldt i 2023. Det sker trods politisk indsats for det modsatte.

Sydkoreas fødselsrate, som allerede er verdens laveste, er i 2023 faldet til en ny bundrekord.

Det gennemsnitlige antal børn, der kan forventes for en sydkoreansk kvinde i den fertile alder, er faldet til 0,72. Det viser tal fra den offentlige myndighed Statistics Korea ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Det er fjerde år i træk, at raten falder. I 2022 lå den på 0,78.

Siden 2018 har Sydkorea været det eneste land i OECD - Organisationen for Økonomisk Samarbejde og Udvikling - hvis rate ligger på under 1.

Landets regering har gjort det til en væsentlig national prioritet at forsøge at vende udviklingen for den faldende fødselsrate. I december lovede regeringen at finde på "ekstraordinære tiltag" til at håndtere situationen.

Samtidig har landets største partier sagt, at de vil etablere flere almene boliger og gøre det lettere for befolkningen at optage lån, fordi de vil dæmpe frygten for en "national udryddelse".

De politiske partiers fokus på at skabe befolkningstilvækst sker, efter at landet siden 2006 allerede har blevet brugt mere end 360 billioner won - omkring 1850 milliarder kroner - på at forsøge at få sydkoreanerne til at få flere børn.

Pengene er blandt andet gået til at støtte området for børnepasning, men det har altså endnu ikke medført, at raten er steget til 1.

I Sydkorea anses ægteskab som en forudsætning for at få børn. Men også antallet af ægteskaber, der indgås, falder. Her henviser mange sydkoreanere til en høj økonomisk byrde som årsag.

Sydkorea er ikke alene om de demografiske udfordringer. Også i nabolandet Japan ramte man i 2022 et rekordlavt niveau for fødselsraten, der landede på 1,26. Også Kina ramte en bundrekord med 1.09.

I Sydkorea er det hovedstaden Seoul, der har den laveste rate. Her lå tallet i 2023 på 0,55.

/ritzau/