Mange kokke drømmer hele deres liv om at få en Michelin-stjerne men ikke den sydkoreanske kok Eo Yun-gwon.

Faktisk er han på ingen måder fan af Michelinkonceptet.

Derfor sagsøger han ifølge CNN nu Michelin for at inkludere hans restaurant, Ristorante Eo, i deres 2019 guide til Seoul, efter han angiveligt eftertrykkeligt bad dem om ikke at gøre det.

'Jeg har indgivet en klage over Michelin Guide's fremgangsmåde, hvormed de med tvang lister restauranter imod deres vilje og uden nogen klarer kriterier,' skriver Eo Yun-gwon ifølge mediet på Facebook og tilføjer:

'Min restaurant Eo i den korrupte bog er en æreskrænkelse af Eo og vores fans. Som et spøgelse havde de (Michelin, red.) ikke et kontaktnummer, og jeg blev nødt til at kontakte dem via email. Selvom jeg tydeligt nægtede dem at liste min restaurant, inkluderede de den igen i år.'

Den sydkoreanske kok er særligt utilfreds med, at Michelin er så fåmælte omkring hvilke kriterier, de vurderer restauranter ud fra.

Derfor har Eo Yun-gwon - i samme mail, hvor han bad den kendte restaurantguide om ikke at nævne hans restaurant i deres guide - krævet, at de fortæller hvad deres bedømmelseskriterier er.

I et andet Facebook-opslag skriver Eo Yun-gwon, at han mener, der er tusindvis af restauranter i Seoul, som er på samme niveau og endda bedre og mere ærlige end de 170 restauranter, der fremgår af Michelin Guide.

Han anklager derfor Michelin Guide for at være forblændet af penge, og mener desuden også, at de mangler filosofi.

»Michelin Guide er et ondt system. Det er den ondeste test i verden. Den tvinger kokke til at arbejde året rundt, mens de venter på en test, som de ikke ved, hvornår kommer,« siger Eo Yun-gwon til CNN og tilføjer:

»Det er ydmygende, at min restaurant blive vurderet i den usunde bog (Michelin Guide, red.).«

Michelin offentliggjorde deres første Seoul restaurantguide i 2016.