For første gang i 16 år sikrer et regerende parti i Sydkorea sig flertal, viser et foreløbigt valgresultat.

Sydkoreas regerende centrum-venstre parti står til en jordskredssejr ved onsdagens parlamentsvalg. Det viser foreløbige resultater offentliggjort natten til torsdag dansk tid, skriver det sydkoreanske nyhedsbureau Yonhap.

Regeringspartiet DP står sammen med sit søsterparti til at sikre sig 180 ud af parlamentets 300 pladser. Det er første gang i 16 år, at et regerende parti sikrer sig en majoritet i parlamentet.

Det største oppositionspart, det konservative UFP og dets søsterparti, står til at få 103 kandidater valgt ind.

Onsdagens valg blev ifølge Yonhap i høj grad set som en test af befolkningens tillid til præsident Moon Jae-in fra regeringspartiet DP.

Han overtog præsidentposten i 2017, men sidste år dykkede vælgernes vurdering af ham voldsomt på grund af en lang periode med svag økonomisk vækst. En politisk skandale omfattende en nu forhenværende justitsminister belastede også Moon Jae-ins popularitet.

Men det har ændret sig efter virusudbruddet.

- Regeringens håndtering af coronaviruskrisen har ændret den offentlige stemning. Illustreret ved de seneste meningsmålinger, hvor over 50 procent vurderer, at præsidenten gør det godt, skriver Yonhap.

Sydkorea har siden det første tilfælde af coronasmitte den 20. januar formået at begrænse smittespredningen til under 11.000 personer, mens 225 virussmittede personer er døde.

Onsdag blev der for tredje dag i træk meldt om under 30 nye smittetilfælde i Sydkorea, der har omkring 51 millioner indbyggere.

Det endelige resultat fra onsdagens parlamentsvalg ventes at være klar senere torsdag.

Valgdeltagelsen var med 66,2 procent den højeste siden 1992 ifølge Yonhap.

/ritzau/