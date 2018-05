I april omfavnede Nord- og Sydkoreas ledere hinanden på et historisk møde. Nu ser tingene helt anderledes ud.

Seoul. Sydkorea ærgrer sig over, at Nordkorea i sidste øjeblik har valgt at aflyse et planlagt topmøde mellem de to lande.

Mødet skulle have fundet sted onsdag, men på grund af militærøvelser som amerikanerne holder med Sydkorea, vil Nordkorea alligevel ikke deltage.

Landet kalder de fælles øvelser for "en provokation", skriver Nordkoreas Centrale Nyhedsbureau (KCNA).

På trods af øvelserne håber Sydkorea, at Nordkorea vil ændre mening og fortsætte forhandlingerne om blandt andet en fredsaftale, skriver det sydkoreanske nyhedsbureau Yonhap.

- Nordkoreas beslutning om ensidigt at udskyde vigtige forhandlinger på grund af militærøvelser mellem Sydkorea og USA er ikke i tråd med ´ånd og er beklagelig, siger talsmand for det sydkoreanske foreningsministerium Baik Tae-hyun ifølge nyhedsbureauet AP.

I slutningen af april mødtes Nordkoreas leder, Kim Jong-un, med Sydkoreas præsident, Moon Jae-in, ved et historisk topmøde mellem de to koreanske ledere.

Her underskrev de to ledere Panmunjom-aftalen, hvori de blandt andet enedes om at arbejde for at gøre Den Koreanske Halvø atomvåbenfri.

Kim Jong-un og Moon Jae-in omfavnede hinanden efter underskrivelsen af aftalen, hvor de enes om at få skabt en "permanent" og "solid" fred mellem de to lande.

Det er denne erklæring, som Sydkorea stadig håber på at få fulgt til dørs, siger Baik Tae-hyun:

- Regeringen er fortsat meget engageret i at implementere Panmunjom-aftalen og opfordrer Nordkorea til at fortsætte forhandlingerne om fred og fremgang på Den Koreanske Halvø.

/ritzau/Reuters