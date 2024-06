Efter at Nordkorea sendte balloner med affald over grænsen, vil Sydkorea genoptage militæraktiviteter.

Sydkorea vil genoptage alle militæraktiviteter langs demarkationslinjen, som adskiller Nord- og Sydkorea.

Det oplyser Sydkoreas militær tirsdag, efter at landet mandag meddelte, at det vil ophæve en militæraftale, hvis formål var at mindske spændingerne med Nordkorea.

Aftalen hang allerede i en tynd tråd.

Men forholdet mellem de to lande blev yderligere forværret, da Nordkorea for nylig sendte balloner med affald og afføring over grænsen.

- Sydkoreas militær gør det klart, at det vil tage alle nødvendige forholdsregler for at beskytte folkets liv og sikkerhed som respons på nordkoreanske provokationer, udtaler en embedsmand fra det sydkoreanske forsvarsministerium.

Ballonerne har "på alvorlig vis truet vores folks sikkerhed og forårsaget skader på ejendomme", tilføjer embedsmanden.

Militæraftalen betød blandt andet, at de to lande "fuldstændig indstillede alle fjendtlige handlinger mod hinanden".

Det var den vigtigste aftale efter flere måneder med møder mellem de to lande i 2018.

Men allerede sidste år erklærede den nordkoreanske regering, at den ikke var forpligtet af aftalen.

Siden da har Nordkorea udstationeret tropper og våben ved vagtposter nær grænsen.

Mellem de to lande ligger den demilitariserede zone (DMZ), som er et fire kilometer bredt bælte ved grænsen.

Ophævelsen af aftalen vil blandt andet give mulighed for igen at sende højttalerpropaganda fra Sydkorea mod Nordkorea. Det rapporterer det sydkoreanske nyhedsbureau Yonhap.

Højttalerne plejede at sende højlydt kritik af Kim Jong-un-styrets menneskerettighedskrænkelser over grænsen. Også blandt andet K-pop-sange blev spillet over højttalerne.

Nordkorea havde sin egen højttalerpropaganda rettet mod Sydkorea.

De nordkoreanske balloner landede i Sydkoreas nordlige provinser, blandt andet Seoul og Gyeonggi-provinsen. Her bor knap halvdelen af Sydkoreas befolkning.

Myndighederne i Sydkorea opfordrede lokalbefolkningen til at holde sig væk fra ballonerne.

Allerede i november kom det frem, at Sydkorea delvist ville ophæve den pågældende aftale.

Det skete som reaktion på Nordkoreas opsendelse af det, der af vestlige lande betegnes som en spionsatellit.

/ritzau/Reuters