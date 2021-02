Ulig en lang række lande har Sydkorea planer om også at bruge AstraZeneca-vaccinen på personer over 65 år.

Sydkorea er klar til at godkende AstraZeneca-vaccinen til brug på alle aldersgrupper - herunder personer over 65 år.

Det meddeler den sydkoreanske vicesundhedsminister, Kim Gang-lip, onsdag på en pressekonference.

Dermed går sydkoreanerne en anden vej end eksempelvis Danmark, Norge, Sverige og en række øvrige europæiske lande.

Her har man valgt at anbefale, at AstraZeneca-vaccinen ikke bruges på borgere over 65 år. Årsagen er, at effekten ikke menes at være tilstrækkeligt dokumenteret for den aldersgruppe.

Vicesundhedsminister Kim Gang-lip understreger, at Sydkorea vil være særligt varsom, når vaccinen benyttes på den ældre aldersgruppe.

- Vi har indført særlige retningslinjer, der opfordrer til at bruge vaccinen med omhu, når det gælder personer over 65 år, siger han.

Sydkorea vil godkende AstraZeneca-vaccinen, på betingelse af at landet modtager de fulde resultater af de indledende forsøg med vaccinen.

AstraZeneca vil blive den første vaccine, der godkendes til brug i Sydkorea.

I Danmark har man taget tre forskellige vacciner i brug mod coronavirus.

Den hidtil klart mest udbredte er Pfizer/BioNTech-vaccinen. I den seneste opgørelse fra tirsdag havde 194.141 personer fået enten det første eller begge stik. 7824 personer havde fået et eller to stik med Moderna.

Blot en enkelt person havde frem til tirsdag fået AstraZeneca-vaccinen.

Det er da også blot få dage siden, at de første AstraZeneca-doser kom til Danmark. 24.000 doser ankom lørdag, mens yderligere godt 100.000 ventes at ankomme i uge 9. Det vil være den største vaccineleverance.

AstraZeneca vurderes at være cirka 60 procent effektiv mod coronavirus, hvilket er noget lavere end både Pfizer/BioNTech og Moderna.

Til gengæld skal AstraZeneca-vaccinen ikke holdes lige så kold som de to andre, hvilket gør den væsentligt lettere at opbevare og transportere.

/ritzau/Reuters