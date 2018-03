For første gang i over ti år mødes ledere fra nord og syd til topmøde. Nye meldinger fra Nordkorea om a-våben.

Seoul. Lederne for Nordkorea og Sydkorea skal mødes i næste måned ved et topmøde for de to lande.

Det oplyser Sydkoreas udsending, Chung Eui-yong, efter et møde i Nordkorea med præsident Kim Jong-un.

Her skal Kim have udtrykt vilje til, at Nordkorea vil opgive sine atomvåben, hvis regimets sikkerhed kan garanteres, skriver flere medier.

Det vil være det første møde mellem de to landes ledere i mere end et årti. Det skal finde sted på den stærkt bevæbnede grænse mellem de to lande.

- Nordkorea gjorde sin vilje til en atomfri koreansk halvø klar og gjorde det også klart, at der ikke er nogen grund til eget atomvåbenprogram, hvis de militære trusler mod Nordkorea fjernes, og regimets sikkerhed garanteres, siger Chung Eui-yong ifølge AFP.

Han er udover at være udsending til Nordkorea rådgiver for den sydkoreanske præsident, Moon Jae-in.

Gennem hele 2017 har Nordkorea gentagne gange trodset det internationale samfund og FN-resolutioner og gennemført atomprøvesprængninger og forsøg med langtrækkende raketter.

USA's præsident, Donald Trump, har valgt en hård linje over for Nordkorea og har truet med krig. USA er Sydkoreas nærmeste allierede og værn mod Nordkorea.

Også Nordkoreas leder har gentagne gange truet med krig.

I forbindelse med de vinterolympiske lege i sidste måned i Sydkorea opstod der en åbning og opblødning i forholdet mellem de to koreanske stater.

Nordkoreanske embedsmænd blev sendt til Sydkorea anført af præsident Kims søster. Der blev også dannet fælles koreanske OL-hold ved legene.

/ritzau/