Sydkorea mener, at Nordkorea har op til 60 atombomber, men afviser at kalde landet for en atommagt.

Ifølge estimater er størrelsen på det isolerede lands arsenal af atomvåben mellem 20 og 60 bomber. Det har Sydkoreas genforeningsminister Cho Myoung-gyon fortalt i parlamentet, skriver Sky News.

Det er første gang, at regeringen i Seoul sætter ord på størrelsen af Nordkoreas besiddelser af atomare våben.

Ifølge Cho Myoung-gyon bygger opgørelsen på oplysninger fra efterretningstjenesterne.

Foto: Pyeongyang Press Corps/Retuters/Ritzau Scanpix

Sydkorea anerkender dog fortsat ikke Nordkorea som atommagt, og landet bestræber sig stadig på at få Nordkorea til helt at ophøre med at producere atomvåben.

Ifølge den sydkoreanske regering har Nordkorea beriget 50 kg plutonium, hvilket er nok til mindst otte atombomber.

Nordkorea og Sydkorea er formelt stadig i krig. Selv om der blev indgået en aftale om våbenstilstand i 1953, er de to lande nemlig aldrig blevet enig om en fredsaftale.

I april mødtes de to landes ledere i den demilitariserede zone mellem landene, og Nordkoreas leder Kim Jong-un har gjort sig store bestræbelser på at sætte punktum for fjendskabet mellem de to lande. Det har dog været så som så med resultaterne af forhandlingerne.