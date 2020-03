Ifølge Sydkorea og Japan har Nordkorea lørdag morgen affyret et missil, der er landet i havet.

For tredje gang på tre uger har Nordkorea ifølge Sydkorea affyret et missil. Det rapporterer nyhedsbureauet Yonhap.

Lørdag morgen lokal tid er "et uidentificeret projektil" således blevet observeret på vej mod Det Japanske Hav, skriver Yonhap, der citerer kilder i det sydkoreanske forsvar.

Det Japanske Hav ligger øst for Den Koreanske Halvø.

Imens oplyser den japanske kystvagt, at der er tale om et missil, som er landet i havet uden for japansk farvand.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

Tidligere på måneden affyrede Nordkorea ligeledes flere projektiler ud over havet. Ifølge Japan var der tale om ballistiske missiler.

Forhandlinger mellem Nordkorea og USA om at stoppe nordkoreanernes atom- og missilprogrammer er gået mere eller mindre i stå, efter at det ikke lykkedes leder Kim Jong-un og præsident Donald Trump at nå til enighed på et topmøde i Hanoi i Vietnam i februar sidste år.

Nordkoreas missilaffyringer i marts er de første siden 28. november sidste år. I 2019 affyrede Nordkorea i alt 13 missiler.

/ritzau/