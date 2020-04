Nordkorea har tirsdag affyret adskillige krydsermissiler ud over Det Japanske Hav ifølge sydkoreansk militær.

Nordkorea har tirsdag affyret, hvad der tilsyneladende var "adskillige" krydsermissiler ud over Det Japanske Hav.

Det oplyser det sydkoreanske militær ifølge nyhedsbureauet AFP.

Missilerne blev affyret fra Munchon, der ligger i det østlige Nordkorea. Der var tilsyneladende tale om "kortrækkende krydsermissiler".

Det oplyser det sydkoreanske militær i en meddelelse.

Testen fandt sted, dagen før Nordkorea markerer, at det er 108 år siden, at Nordkoreas grundlægger, Kim Il-sung, blev født. Kim Il-sung er bedstefar til styrets nuværende leder, Kim Jong-un.

Samtidig forbereder Sydkorea sig på et parlamentsvalg, der ligeledes skal finde sted onsdag.

Missilerne fløj omkring 150 kilometer, inden de styrtede i Det Japanske Hav. Flere luftfartøjer var også en del af tirsdagens test, skriver nyhedsbureauet Reuters.

Nordkorea har de seneste uger gennemført en række militærøvelser. Blandt andet har styret flere gange testet dets arsenal af ballistiske missiler.

I marts affyrede styret ifølge analytikere ni ballistiske missiler.

Atommagten Nordkorea er blandt andet i besiddelse af såkaldte interkontinentale ballistiske missiler, ICBM. De har en rækkevidde, der gør dem i stand til at nå USA's fastland.

I modsætning til ballistiske missiler flyver krydsermissiler i lav højde. Det gør dem svære at opdage for fjenders radarsystemer.

Det er ikke første gang, at Nordkorea tester sine krydsermissiler. I 2017 hævdede styret at have testet en række krydsermissiler, der kunne "ramme enhver gruppe af krigsskibe", som truer Nordkorea.

Nordkorea har genoptaget styrets missiltest, efter at forhandlinger mellem USA's præsident, Donald Trump, og Kim Jong-un tilsyneladende er endt i en blindgyde.

På et møde i Hanoi i februar 2019 skulle de to ledere forsøge at blive enige om en aftale om nordkoreansk nedrustning og lempeligere sanktioner mod regimet.

Det lykkedes dog ikke, og mødet blev afbrudt.

/ritzau/