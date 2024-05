Atomafrustning og økonomisk samarbejde er blevet drøftet på topmøde mellem Kina, Japan og Sydkorea.

I forbindelse med det første topmøde i flere år har topledere fra Sydkorea, Kina og Japan mandag genbekræftet deres mål om en atomvåbenfri koreansk halvø.

I en fælles erklæring genbekræfter de tre lande deres forpligtelse til "atomafrustning af Korea-halvøen". De tilføjer, at fred "tjener vores fælles interesse og er vores fælles ansvar".

Det skriver AFP.

Ud over Kishida har den sydkoreanske præsident, Yoon Suk-yeol, og Kinas premierminister, Li Qiang, deltaget i topmødet, der foregik i Seoul og var det første møde mellem de tre lande i næsten fem år.

Efterfølgende har Nordkorea reageret på landenes erklæring, rapporterer Koreas Centrale Nyhedsbureau ifølge AFP.

En talsmand for det nordkoreanske udenrigsministerium siger i en erklæring, "at diskutere atomafrustningen af den koreanske halvø i dag er en alvorlig politisk provokation".

Derudover er "fuldstændig atomafrustning af den koreanske halvø allerede døet ud - teoretisk, praktisk og fysisk", fremgår det videre.

Som permanent medlem af FN's Sikkerhedsråd har Kina tidligere fordømt Nordkoreas atomprøvesprængninger og har støttet sanktioner med det formål at begrænse landets våbenudvikling.

Derudover har Kina konsekvent opfordret til atomafrustning af hele den koreanske halvø, der er delt mellem Nord- og Sydkorea.

Det atombevæbnede Nordkorea opsendte med succes sin første rekognosceringssatellit i november sidste år.

Det affødte international fordømmelse, hvor USA kaldte det en "uforskammet overtrædelse" af FN-sanktioner.

Fredag lød det fra sydkoreanske og amerikanske efterretningsmyndigheder, at man "nøje overvåger og sporer" formodede forberedelser til opsendelsen af en anden militær rekognosceringssatellit.

I forhold til topmødet er det økonomiske samarbejde mellem de tre asiatiske lande også blevet drøftet.

De vil "fortsætte drøftelser for at fremskynde forhandlinger om en trilateral frihandelsaftale", lyder det i erklæringen.

Den sydkoreanske præsident, Yoon Suk-yeol, har desuden udtalt, at lederne har "besluttet at skabe et gennemsigtigt og forudsigeligt miljø for handel og investeringer og at etablere en sikker forsyningskæde".

- Det trilaterale samarbejdssystem bør styrkes. Vi har besluttet at afholde trilaterale topmøder regelmæssigt, sagde Suk-yeol.

Efter deres møde har samtlige tre ledere desuden deltaget i et erhvervstopmøde, der havde til formål at øge handlen mellem landene.

