Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Endnu en gang indtager Sydkorea den ærgerlige førsteplads med verdens laveste fertilitetsrate – denne gang med et helt nyt lavpunkt.

Det skriver BBC.

Ifølge mediet viser tal, der er udstedt af den sydkoreanske regering, at raten er faldet til 0,81. Det er sjette år i træk, at tallet falder.

Til sammenligning får kvinder verden over i gennemsnit 2,4 børn.

Et land har brug for minimum to børn per par, altså en rate på 2,1, for at bibeholde befolkningen størrelse uden migration.

En faldende befolkning kan nemlig sætte et land under enorm belastning. Foruden et øget pres på de offentlige udgifter, efterhånden som efterspørgslen efter sundhedssystemer og pensioner stiger, fører en faldende ungdomsbefolkning også til mangel på arbejdskraft, der selvsagt påvirker økonomien.

I 2020 registrerede Sydkorea for først gang flere dødsfald end fødsler.

Fortsætter befolkningen med at tynde ud, vil der på et tidspunkt ikke være nok mennesker til hverken at vækste økonomien, passe de aldrende eller indkalde til militæret – blandt andet.