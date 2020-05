Mens landet gradvist genåbner, bliver små nye smitteklynger ved med at dukke op i Sydkorea.

Sydkorea har registreret 79 nye coronasmittede, hvilket er det højeste siden begyndelse af april.

Dermed øges truslen om en potentiel anden virusbølge i landet, der ellers vidt og bredt er rost for evnen til at stoppe det første udbrud.

Sundhedsminister Park Neung-hoo siger, at mindst 69 af denne uges nye smittede har forbindelse til at en smitteklynge i et varehus hos firmaet Coupang Corp.

Selskabet er en stor central for internetshopping.

Ifølge det koreanske center for sygdomskontrol og -forebyggelse er det samlede antallet af smittetilfælde i landet oppe på 11.344. Heraf er over 10.000 raskmeldte.

269 er døde efter virussmitte.

Sydkoreas vidtrækkende og tidlige indsats i forhold til test har været meget omtalt og fået æren for, at smitten har kunnet holdes på et relativt lavt niveau.

Smittetilfældene i varehuset lader til at være forbundet til et udbrud i flere natklubber i Seoul tidligt i maj.

Samtlige medarbejdere, der har været i kontakt med coronasmittede i varehuset, er blevet sendt i selvkarantæne, lyder det i en erklæring fra virksomheden.

Stigningen kommer, mens landet står til at at lette en række afstandsrestriktioner og genåbne skoler. Samtidig forsøger landet at holde smitten nede.

Sydkoreanerne har i lighed med Sverige ikke indført udgangsforbud og ikke lukket samfundet helt ned. Men alle er blevet opfordret til at holde fysisk afstand.

Da landet blev ramt af det første større virusudbrud uden for Kina, fik myndighederne reduceret det drastisk gennem omfattende test og meget aktiv sporing af smittekæder - blandt andet med sporings-apps.

