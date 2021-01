Sydkorea håber, at coronasamarbejde og Bidens indsættelse som præsident kan bløde forholdet til naboerne op.

Sydkoreas præsident, Moon Jae-in, håber, at samarbejde om coronapandemien kan genoplive landets forhold til Nordkorea, efter at samtaler mellem de to nationer mere eller mindre er brudt sammen de seneste år.

Det siger han mandag i sin årlige nytårstale.

I talen understreger præsidenten, at han stadig er dedikeret til at arbejde med Nordkorea.

Moon Jae-in siger også, at hans regering i de kommende uger vil forsøge at kickstarte samtaler mellem USA og Nordkorea, mens Demokraten Joe Biden forbereder sig på at overtage præsidentembedet fra Donald Trump.

- Dialog og fælles velstand er den vigtigste drivkraft bag fredsprocessen på den koreanske halvø.

- Vores villighed til at tale når som helst og hvor som helst forbliver uændret, siger Moon Jae-in.

Den sydkoreanske præsident, hvis tid på magten står til at slutte i 2022, har gjort samtaler med Nordkorea til et af sine vigtigste mål.

Han siger, at han i den forbindelse vil være i tæt kontakt med Joe Bidens kommende administration.

- Vi vil styrke alliancen med USA i forbindelse med indsættelsen af Biden-administrationen. Samtidig vil vi gøre et sidste forsøg på at opnå et større gennembrud i de stillestående samtaler mellem Nordkorea og USA og Nord- og Sydkorea, lyder det fra Moon Jae-in.

USA er en af Sydkoreas nærmeste allierede.

Men forsøg på at overtale landet til at opgive dets atomprogram og forbedre forholdet til USA og Sydkorea er gået i stå, siden samtaler om dette mellem præsident Donald Trump og Nordkoreas leder, Kim Jong-un, brød sammen i 2019.

I Nordkorea holder regeringspartiet, Koreas Arbejderparti, i disse dage kongres. Her har Kim Jong-un undervejs givet udtryk for, at landet skal udvikle mere avancerede atomvåben.

I løbet af weekenden kritiserede Kim Jong-un også Sydkorea for at ville samarbejde om "ligegyldige problemer" såsom coronapandemien, nødhjælp og turisme.

/ritzau/Reuters