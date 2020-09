En sydkoreaner, som forsvandt fra patruljebåd, er angiveligt blevet dræbt under flugtforsøg til Nordkorea.

En sydkoreansk embedsmand, som tidligere denne uge forsvandt fra en fiskeripatruljebåd, er blevet skudt og dræbt af nordkoreanske soldater, som derefter brændte liget.

Det oplyser Sydkoreas militær torsdag ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Den 47-årige embedsmand havde været om bord på et patruljefartøj, da han mandag forsvandt og blev meldt savnet nær øen Yeonpyeong. Fartøjet var på det tidspunkt nogle få kilometer fra en omstridt søgrænse mellem Nord- og Sydkorea.

Ifølge militærets efterretninger blev manden tilsyneladende spottet flydende i havet af en nordkoreansk patruljebåd. Her blev han udspurgt fra skibets dæk, før han blev henrettet på ordre fra en højerestående myndighed.

En person fra Sydkoreas militær oplyser til nyhedsbureauet AFP, at manden havde iført sig en redningsvest. Det tyder på, at han havde til hensigt at desertere, lyder det.

- Han blev skudt og dræbt i vandet, siger personen.

Soldater iført gasmasker overhældte derefter det flydende lig med olie og satte ild til det, oplyser Sydkoreas militær.

- Vores militær fordømmer på det kraftigste en sådan grusomhed og forlanger, at Nordkorea kommer med forklaringer og straffer de ansvarlige, siger den sydkoreanske general Ahn Young-ho ifølge Reuters.

Nordkorea har ikke kommenteret påstanden om drabet.

Det er uvist, hvorfor han blev skudt, men de nordkoreanske soldater kan have handlet på baggrund af ordrer, der er indført som følge af coronapandemien. Det siger flere kilder til det sydkoreanske nyhedsbureau Yonhap.

Den øverstkommanderende for USA's militær i Sydkorea sagde tidligere denne måned, at Nordkoreas soldater har fået ordre til "at skyde og dræbe" for at forhindre personer i at bringe coronavirusset ind i landet.

Ifølge styret i Nordkorea er der ikke registreret smittetilfælde fra virusset i landet.

/ritzau/