I samtale med generalsekretær António Guterres har Sydkoreas præsident bedt FN om at overvåge Nordkorea.

Seoul. Sydkoreas præsident, Moon Jae-in, har bedt FN om at overvåge den planlagte lukning af atomanlæg i Nordkorea, rapporterer det sydkoreanske nyhedsbureau Yonhap.

Moon har fremsat ønsket i en telefonsamtale med generalsekretær António Guterres.

Nordkorea og Sydkorea holdt fredag i sidste uge et sjældent topmøde. Inden mødet lovede den nordkoreanske leder, Kim Jong-un, at landet vil afmontere et atomanlæg i Punggye-ri og indstille test af atomvåben og missiler.

