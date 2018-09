Mange tusinde kvinder er gået på gaden i protest, efter en stigning i krænkende optagelser med spionkameraer på offentlige toiletter. Regeringen vil nu hyre 8000 arbejdere til at komme problemet til livs, skriver Independent.

Men flere forkæmpere mod den krænkende trend mener, at der i stedet skal reguleres på salget af spionkameraer.

Politiet har i lang tid kæmpet med at få stoppet de mennesker, der placerer de små kameraer, men uden held.

De 50 ansatte, der skal spotte kameraerne, har endnu ikke fundet et eneste på de 20.554 offentlige toiletter, og mandskabet vil derfor blive hævet til 8000.

Problemet er svært at få bugt med, fordi kameraerne bliver fjernet, så snart de har filmet de intetanende kvinder.

You Seung-jin, vicepræsidenten for Korea Cyber Sexual Violence Response Centre, mener, at det både er lovgivningen omkring skjulte kameraer, men også hele det syn, der er på kvinder i Sydkorea, som er problematisk.

»Misogyni er fremherskende her, og kvinder bliver ofte behandlet som seksuelle objekter. Folk har brug for at vide, at dette er et sexovergreb og ikke deres porno,« siger You Seung-jin.

Sydkorea ligger nummer 118 ud af 144 lande på det globale kønsforskels index og ligger derfor lavt, når det kommer til lønulighed og kvinders muligheder.