Ekspræsident trodser domstolsordre om at deltage i en høring i korruptionssag mod ham. Det kan koste fængsel.

Det kan komme til at koste Sydafrikas tidligere præsident Jacob Zuma en fængselsstraf, at han mandag valgte at udeblive fra et retsmøde, han var indkaldt til i en korruptionssag mod ham.

Formanden for den undersøgelseskommission, der behandler sagen, siger, at han vil begære Zuma fængslet for foragt for retten.

Det skriver nyhedsbureauerne AFP og Reuters.

Hovedanklagen mod Zuma lyder på, at han har ladet den rige, indiske Gupta-familie, som var tæt på den daværende præsident, plyndre statslige ressourcer og få stor indflydelse på regeringens politik.

Gupta-familien fik lukrative kontrakter med statslige selskaber og fik ifølge anklagerne også lov at vælge ministre til Zumas regering.

Den tidligere præsident nægter at have gjort noget forkert.

Men vidneudsagn fra omkring 40 vidner belaster Zuma i sagen, så derfor har domstolen bedt ham forklare sig.

Sydafrikas forfatningsdomstol pålagde i januar Zuma at deltage i processen. Han kan ikke påberåbe sig retten til ikke at udtale sig, afgjorde domstolen.

Der er sat fem dage af i denne uge til at høre hans forklaring.

Men Zumas advokater har meddelt, at deres klient ikke vil dukke op til denne uges høring.

Den tidligere præsident mener, at undersøgelseskommissionen er forudindtaget. Han kræver formandens afgang.

Zuma kom til magten i Sydafrika i 2009.

Men i 2018 blev han af regeringspartiet ANC tvunget til at forlade præsidentposten. Det skete, fordi korruptionsanklagerne mod ham tårnede sig op, samtidig med at hans popularitet dykkede markant.

/ritzau/AFP