63 pingviner af den sjældne afrikanske slags var ude for en noget usædvanlig hændelse, der kostede dem alle livet. De blev stukket af en bisværm.

Det skete i pingvinkolonien i Boulder Beach i Simon's Town i den sydafrikanske hovedstad, Cape Town, forrige uge, da de blev stukket af bierne, sagde bevaringseksperter mandag. Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

Området er en nationalpark, og bierne er en del af økosystemet.

»Der var ingen eksterne skader fundet på nogen af fuglene,« hed det i en udtalelse fra parken.

En fanget Afrikansk pingvin får mad på et pingvinhjem i Sydafrika. Foto: SUMAYA HISHAM Vis mere En fanget Afrikansk pingvin får mad på et pingvinhjem i Sydafrika. Foto: SUMAYA HISHAM

Researchmanager for bevarelsen af kystfugle i Sydafrika Katrin Ludynia kalder det for en »usædvanligt ulykke«.

»Det er meget usædvanligt, og det er selvfølgeligt meget dramatisk at miste så mange pingviner. Vi har så få vilde fugle tilbage, at det er forfærdeligt at miste så mange,« siger hun.

»Det ville ikke være noget problem for en sund flok, der nemt kunne klare en mærkeligt ulykke som denne. Men vi har så få fugle, der lever i det fri, at vi kæmper for at redde hver eneste af dem.«

De blev fundet fredag morgen i forrige uge. En foreløbig obduktion viste, at fuglene havde flere bistik på deres bare hud over øjnene. Researcherne fandt også døde bier på stranden.

Afrikanske pingviner De afrikanske pingviner lever på kysten og øerne langs det sydlige Afrika. De er på den røde liste, og har altså høj risiko for at uddø.

De kaldte på en biekspert, som bekræftede, at pingvinerne faktisk var døde af bistikkene. Bisværmen havde nærmest overfaldet pingvinerne, der måske var kommet til at forstyrre biernes stade.