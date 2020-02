Hvor slemt skal det stå til, før man har begået årets brøler?

Det er en sydafrikansk informationsminister blevet klogere på den seneste tid, hvor hun er røget hovedkulds ind i en decideret shitstorm.

Ministeren ved navn Stella Ndabeni-Abrahams er nemlig i det sydafrikanske medie IOL blevet beskyldt for at have brugt de sydafrikanske skatteyderes penge på at fejre sin bryllupsdag sammen med sin mand i Schweiz og USA under et officielt besøg i september 2019.

Og nu har ministeren tilsyneladende gravet sit eget hul endnu dybere. Det fortæller TV2.

I et interview med den sydafrikanske TV-station eNCA, hvor ministeren præsenteres for kritikken af hendes rejse, går det nemlig helt galt.

Her påstår Stella Ndabeni-Abrahams nemlig hårdnakket, at hun ikke har været i Schweiz, men derimod har holdt bryllupsdag i Geneve, skriver TV2.

Den opmærksomme læser vil nok studse lidt over dén formulering. Geneve er nemlig en by i Schweiz.

Men dén lille detalje er altså faret over hovedet på den sydafrikanske minister, fremgår det i interviewet:

»Hvad tror I? Tror I, at jeg tager min mand med til bryllupsdag i Schweiz? Jeg har sagt, at jeg aldrig har været i Schweiz. Min mand har aldrig været i Schweiz. Vi tog til Geneve og New York for at udføre det arbejde, som forventes af mig, så det er en lodret løgn,« lød det ifølge TV2.

Den sydafrikanske TV-station har valgt at kalde netop de ord for årets brøler, skriver TV2.

Imens ruller shitstormen på de sociale medier, hvor flere schweizere er strøget til tasterne for at efterlyse Geneve, som ifølge Stella Ndabeni-Abrahams, tilsyneladende er forsvundet fra deres land.

Stella Ndabeni-Abrahams undskylder den geografiske fejl med, at hun i virkeligheden ville have sagt, at hun og hendes mand ikke havde været i Frankrig - og ikke Schweiz.