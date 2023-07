Han blev kronet i oktober, men det ser ikke ud til, at det er alle, som har lyst til at Sydafrikas Zulukonge Misuzulu kaZwelithini skal sidde på tronen.

Han er nemlig blevet indlagt i nabolandet Eswatini, der tidligere var kendt som Swaziland, fordi det mistænkes, at han er blevet forgiftet.

Det skriver BBC.

Årsagen til at zulukongen har ladet sig indlægge her og ikke i Sydafrika er, at han ikke føler sig tryg, efter en af hans nærmeste rådgiver for nyligt pludselig døde. Også her mistænkes forgiftning. Det fortæller høvding og zuluernes premierminister Mangosuthu Buthelezi.

Spørgsmålet er dog, om han er helt troværdig.

Kongens officielle talsmand, prins Africa, er nemlig ikke enig i høvdingens udlægning, og han siger, at kongens helbred er perfekt, at han ikke for øjeblikket er på hospitalet, og at unødig panik skal undgås.

»Det virker som en orkestreret dagsorden og et desperat ønske om at kommunikere ærekrænkende og grundløse påstande om, at kongen er utilpas. I sidste ende skaber dette unødvendig panik og opfattelser af ustabilitet i kongehuset,« siger han i en officiel udmelding, hvor han dog også bekræfter, at kongen har undergået en medicinsk undersøgelse, men han besøgte sin onkel i Eswatini.

Uenigheden menes at skulle ses som en del af en større konflikt om, hvem der skal være zulukonge. Siden den 48-årige Misuzulu kaZwelithini indtog tronen, har der været flere magtkampe, og der har også været spændinger mellem høvding og premierminister Mangosuthu Buthelezi og kongen.

Zulukongen har ikke formel politisk magt, og monarkens rolle i det bredere sydafrikanske samfund er stort set kun ceremoniel, men han er fortsat enormt indflydelsesrig med et årligt statsfinansieret budget på adskillige millioner dollar.

Dele af den royale familie har også hevet den nuværende regent i retten, fordi de mener, at det er en af de den tidligere kong Goodwill Zwelithinis andre sønner, som er den retmæssige arving.

Den tidligere konge havde seks koner og fik mindst 26 børn.

Retten har en gang afvist sagen, men familien har appelleret beslutningen. Ifølge BBC er der ikke noget, der tyder på, at det skulle være medlemmer af den royale familie, som står bag den mulige forgiftning af kongen.

Sydafrikansk politi har endnu ikke udtalt sig om hændelsen.