30 år efter apartheidstyrets fald kan Nelson Mandelas gamle parti ANC tabe grebet om magten i Sydafrika.

Onsdag går Sydafrika til valg, og det formodes at blive tæt.

Partiet Den Afrikanske Nationalkongres (ANC) kan her med præsident Cyryl Ramaphosa tabe dets 30 år lange greb om magten grundet mange vælgeres udmattelse over kriminalitet, arbejdsløshed og korruption.

- Jeg vil ikke stemme på ANC, men jeg ved ikke, hvem jeg vil stemme på, siger Nomsa Cele, en 55-årige gadesælger fra Durham, der befinder sig på en stille strandpromenade.

Durham er den største by i provinsen KwaZulu-Nata. Her er plastret til med valgplakater.

- Det her er med sikkerhed Sydafrikas mest uforudsigelige valg siden 1994, siger Daniel Silke, der er politisk analytiker ifølge nyhedsbureauet AFP.

- Det reflekterer den omfattende økonomiske tilbagegang, som landet har lidt under i nu hovedparten af det seneste årti eller deromkring, siger han.

I 1994 sluttede apartheidstyret, og det første demokratiske valg blev holdt med ANC som sikker vinder. ANC-leder Nelson Mandela blev præsident og sad på posten til 1999. Han døde som 95-årig i 2013 og nåede blandt andet at blive tildelt Nobels fredspris.

ANC har haft flertal siden 1994. Præsidenten i Sydafrika vælges af et simpelt flertal i parlamentet, så ANC har også bestemt, hvem der skal være præsident.

Nu siger meningsmålingerne imidlertid, at ANC's dominans måske står for fald.

Det største oppositionsparti hedder Demokratisk Alliance. Det vil blandt andet liberalisere økonomien.

1,6 millioner "særlige vælgere" har allerede afgivet deres stemme. Det gælder eksempelvis ældre, personer i kritiske jobfunktioner, politibetjente og fængselsindsatte.

Resten af Sydafrikas 27 millioner stemmeberettigede indbyggere går onsdag til valg til både regionale lovgivende organer samt det nationale parlament.

Hvis ANC ikke får flertal, kan partiet blive tvunget til at finde koalitionspartnere for at blive ved magten.

Sydafrika har omkring 60 millioner indbyggere.

/ritzau/