En dronning i en af de mest prominente royale familier i Sydafrika er død med coronavirus.

Der er tale om dronning Noloyiso Sandile, skriver BBC.

Dronning Noloyiso Sandile er søster til kong Goodwill Zwelithini, der er monark i den berømmede Zulu-stamme.

Samtidig var dronning Sandile gift med amaRharhabe-stammens kong Maxhoba Sandile.

Han gik bort tilbage i 2011.

Derfor har Noloyiso Sandile været amaRharhabe-stammens regent siden.

Det skyldes, at det royale pars søn, prins Jonguxolo Sandile, var for ung til at sidde på amaRharhabe-stammens trone.

Den 56-årige dronning Sandile var tidligere blevet indlagt med covid-19, da hun oplevede komplikationer ved virus-sygdommen, som også har ramt Sydafrika hårdt.

President mourns passing of AmaRharhabe Queen Noloyiso Sandile https://t.co/TAXzyYwwHu pic.twitter.com/13lafnLIiX — @SAgovnews (@SAgovnews) July 9, 2020

Ifølge Johns Hopkins University er 224.665 sydafrikanere blevet konstateret smittet med covid-19.

Af dem er 3.602 afgået ved døden. Dermed er Sydafrika den afrikanske nation, som er hårdest ramt af den globale pandemi.

Den triste statistik er dronning Sandile nu en del af.

I Sydafrika er der i alt syv anerkendte royale familier blandt stammer og etniske grupper.

I en pressemeddelelse torsdag er den sydafrikanske regering gået ud og hyldet den nu afdøde dronning.

»Under hendes lederskab har amaRharhabe-stammen formået at gå den svære balancegang mellem forandringer fra et moderne samfund, mens man holdt fast i sin stolte historie, traditioner og identitet,« udtaler Sydafrikas præsident, Cyril Ramaphosa, i meddelelsen.