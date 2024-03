I slutningen af maj afholdes der i Sydafrika valg, hvor der kan blive valgt en ny præsident.

Den 29. maj skal Sydafrikanerne til stemmeurnerne, når der både afholdes nationalt valg og valg i landets ni provinser.

Det meddelte landets præsident, Cyril Ramaphosa, tirsdag i en udtalelse, skriver nyhedsbureauet AFP.

Meningsmålinger viser indtil videre, at Ramaphosas parti for første gang kan ende med færre end 50 procent af stemmerne, og dermed kan blive nødt til at dele magten.

Til valget i provinserne bliver der valgt lokale lovgivere i de ni provinser. På landsplan gælder valget sammensætningen af parlamentets underhus, Nationalforsamlingen, som så skal vælge den præsident, der skal forme en ny regering.

Ramaphosas parti, African National Congress (ANC), forudses stadig at blive det parti, der får flest stemmer.

ANC har vundet hvert eneste valg i Sydafrika siden afslutningen på det hvide mindretalsstyre i 1994.

Men tallene viser også, at partiet ikke nødvendigvis får størstedelen af stemmerne. Bliver dette realitet til valget, bliver partiet nødt til at gå i koalition.

Der har den seneste tid været kritik af landets store omfang af kriminalitet, den udfordrede økonomi, de hyppige strømafbrydelser og den høje arbejdsløshed.

Både fra højre- og venstrefløjen er Ramaphosa dermed udfordret.

ANC er dog fortsat populært, og for mange sydafrikanere er partiet synonymt med Nelson Mandela og afskaffelsen af apartheid.

Også Ramaphosa var en vigtig skikkelse i kampen mod apartheid.

- Jeg opfordrer alle sydafrikanere til at udøve deres demokratiske ret til at stemme, og jeg opfordrer alle dem, der kommer til at føre kampagne, til at gøre det på fredelig vis, og inden for lovens rammer, udtaler præsidenten.

Valgdatoen har været længe ventet og mange af ANC's rivaliserende partier har allerede indledt deres valgkampskampagner.

Sydafrikas befolkning tæller 62 millioner mennesker. Det er et af kontinentets mest industrialiserede lande, og det tiltrækker i høj grad migranter fra andre afrikanske lande.

Sydafrika er fortsat en vigtig kilde til guld og kul, men ikke i samme grad som tidligere.

Landets infrastruktur fungerer dårligt, hvilket ofte medfører timelange strømafbrydelser.

De seneste tal fra regeringen vedrørende kriminalitet viser, at der skete 84 drab om dagen i sidste kvartal af 2023. Det er en stigning på 2,1 procent sammenlignet med samme periode af året forinden.

/ritzau/