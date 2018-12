Zimbabwes tidligere førstedame kræves udleveret. Hun skal have slået en ung model med en ledning på et hotel.

Sydafrika har udstedt en anholdelsesordre på Grace Mugabe, oplyser politiet i Johannesburg. Grace Mugabe er gift med Zimbabwes tidligere leder.

Det er en sydafrikansk gruppe, AfriForum, som repræsenterer den forulempede model, som har fået udstedt anholdelsesordren på Zimbabwes tidligere førstedame.

Hun er ifølge Reuters sigtet for fysisk at have forulempet en ung model på et hotel i Johannesburg sidste år.

AfriForum siger, at den har fået informationer fra det sydafrikanske politi om anholdelsesordren.

Den sydafrikanske regering havde givet Grace Mugabe diplomatisk immunitet, hvorved hun kunne vende hjem til sit eget land, selv om mange krævede hende retsforfulgt i Sydafrika.

Hun vendte hjem sammen med Robert Mugabe, som dengang stadig var præsident, og som havde været i Sydafrika for at deltage i et regionalt topmøde i Pretoria.

Robert Mugabe blev tvunget til at træde tilbage i november 2017.

En domstol i Sydafrika har i år afgjort, at beslutningen om at give Grace Mugabe diplomatisk immunitet var i strid med loven.

Modellen Gabriella Engels anklager Grace Mugabe for at have slået hende med en ledning eller et kabel på et luksushotel i en forstad til Johannesburg. Foto af Engels på sociale medier sidste år viste, at hun har en blodig flænge i hovedet.

Mugabe var regeringsleder i Zimbabwe fra 1980 til 2017 - først som premierminister og senere som præsident.

