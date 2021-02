Coronavaccine fra AstraZeneca har i studie vist ringe effektivitet mod Sydafrikas dominerende virusvariant.

Sydafrika standser midlertidigt for brugen af AstraZenecas coronavaccine. Det sker, efter at et studie i indledende fase har vist, at vaccinen ikke har en særligt stor effekt mod den sydafrikanske coronavariant.

Det oplyser landets sundhedsminister, Zweli Mkhize.

Regeringen vil nu vente på råd fra faggrupper omkring, hvordan den skal gå videre med udrulningen af vaccinen.

Sydafrika modtog mandag en million doser fra det britisk-svenske medicinalselskab. De er alle reserveret til landets sundhedsarbejdere.

AstraZeneca bekræftede lørdag, at selskabets vaccine kun ser ud til at give meget begrænset beskyttelse mod milde eller moderate sygdomsforløb forårsaget af den sydafrikanske virusvariant.

Vaccinen har i de tilfælde en effekt på bare 22 procent ifølge studiet.

Det vides ikke, om vaccinen forhindrer mere alvorlige sygdomsforløb. Det skyldes, at de fleste forsøgspersoner i studiet var unge voksne, der typisk ikke bliver alvorligt syge af covid-19.

Studiet, der endnu ikke er blevet fagfællebedømt, skal publiceres på mandag. Ved en fagfællebedømmelse gennemgår uvildige forskere resultaterne for at sikre deres pålidelighed.

I alt 2000 personer har deltaget i det indledende studie.

Også hos Danmarks norske naboer er planen at give AstraZeneca-vaccinen til sundhedsarbejdere.

Her vil Lill Sverresdatter Larsen, der leder Norsk Sygeplejeforbund, have en ny vurdering af vaccinen efter de nye resultater.

Det skriver nyhedsbureauet NTB.

Områdedirektør i Folkehelseinstituttet (FHI), Geir Bukholm, siger imidlertid, at der ikke er nogen grund til bekymring.

- Vi tager hele tiden stilling til, om der er specielle problemer med visse vacciner. Men sådanne oplysninger har vi ikke nu, siger han søndag ifølge NTB.

Danmark modtog lørdag morgen den første sending fra AstraZeneca i form af 24.000 vaccinedoser.

Herhjemme er vaccinen foreløbigt kun blevet godkendt til brug på personer under 65 år, der ikke er i risiko for et alvorligt forløb med coronavirus.

Årsagen er, at der mangler dokumentation for, hvor virksom vaccinen er for ældre aldersgrupper.

