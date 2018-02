Tørke har hærget store dele af Sydafrika og truer med at efterlade hovedstaden Cape Town uden drikkevand.

Cape Town. Sydafrika siger i en erklæring ifølge nyhedsbureauet AFP, at landets tørke er "en national katastrofe"

Tørken har hærget store dele af landet og truer med at efterlade hovedstaden Cape Towns fire millioner indbyggere uden drikkevand i deres boliger.

I en erklæring, som er blevet offentliggjort i regeringens lovtidende, siger regeringens beredskabsdepartement, at tørken er blevet erklæret for "en national katastrofe", efter at der igen er taget bestik af dens "omfang og alvor".

De fire millioner indbyggere i Cape Town forsøger desperat at spare hver eneste dråbe vand, mens alle tæller ned til "dag nul", hvor der ikke vil være mere vand tilbage i storbyen.

"Dag nul" kommer inden længe, hvis ikke forbruget af vand falder, eller hvis der ikke kommer regn og fylder de tomme damme og reservoirer.

Myndighederne har senest sagt, at "dag nul" vil komme den 11. maj på grund af tørke og ekstrem vandmangel.

Tidligere er den bebudede dato blevet rykket flere gange. Baggrunden for udsættelsen har været nye beregninger, som for eksempel viste, at landmænd uden for Cape Town ville bruge mindre vand end tidligere beregnet.

Derudover har frugtplantager i området overført vand til byens forsyningssystem.

Indbyggerne har kun lov til at bruge begrænsede mængder vand dagligt, og mange vandstationer er lukket.

Omkring en fjerdedel af Cape Towns indbyggere bor i slumområder, hvor der ikke er indlagt vand, men hvor alle skal hente vand, som de har brug for, ved offentlige vandhaner.

/ritzau/AFP