Zuma er anklaget for at have taget imod bestikkelser fra det franske våbenselskab Thales i 1990'erne.

Sydafrikas tidligere præsident Jacob Zuma skal stilles for retten for korruption. Det har en ankedomstol afgjort fredag.

Zuma havde bedt om, at retssager mod ham blev opgivet, men det afvises af dommer Willie Seriti. Dermed indledes en retssag mod Zuma tirsdag.

Den 77-årige Zuma, som var præsident i perioden 2009-2018, havde ansøgt om permanent immunitet. Retssager mod Zuma er tidligere blevet udskudt flere gange.

Dommeren kaldte nogle af Zumas argumenter mod en retssag for "skandaløse".

Der foreligger en række anklagepunkter omkring Thales-sagen. Der er udarbejdet et anklageskrift med i alt 16 anklagepunkter. De omfatter korruption, svindel og hvidvask i forbindelse med våbenhandlen til mange millioner dollar.

Den skandaleombruste Zuma blev i februar 2018 tvunget til at træde af som præsident af sine egne partifæller i Den Afrikanske Nationalkongres (ANC). Han blev erstattet af Cyril Ramaphosa.

Retssagen går tilbage, til tiden før Zuma blev præsident i 2009. Den drejer sig om perioder, hvor han var økonomiminister i en provins og viceformand i ANC.

Zuma blev tvunget til at gå af sidste år efter en anden korruptionsskandale. Det er en sag, som er centreret omkring den stenrige indiske familie Gupta, som fik meget lukrative kontrakter med statslige selskaber og havde stor politisk indflydelse under Zuma.

Det amerikanske finansministerium har netop indført sanktioner mod Gupta-brødrene, som ifølge USA har et stort "korruptionsnetværk i Sydafrika".

Zuma hævder, at anklagerne mod ham er politisk motiverede. Han siger, at han ikke har begået noget ulovligt. Han mener, at han ikke får en retfærdig retssag, fordi sagerne indledes efter mange års udsættelse.

