En stigning på 60 procent i naturlige dødsfald i Sydafrika skaber bekymrede miner blandt sundhedseksperter.

Sydafrika har det seneste døgn registreret det hidtil højeste antal dødsfald blandt coronapatienter på 24 timer.

Men samtidig udtrykker eksperter frygt for, at der gemmer sig et enormt mørketal bag de officielle statistikker.

Det skriver nyhedsbureauet AFP.

Onsdag blev der registreret 572 dødsfald blandt coronapatienter. Dermed steg det officielle dødstal til 5940.

Næsten halvdelen af de nye dødsfald er registreret i provinsen Western Cape.

For øjeblikket er der dog registreret flest nye smittetilfælde i Gauteng, som er Sydafrikas økonomiske centrum - og nu også virussets epicenter i landet.

Der er dog stor bekymring for at det reelle dødstal kan være langt større. Det oplyser Sydafrikas Råd for Medicinsk Forskning, som er et statsfinansieret og uafhængigt råd.

Det skyldes, at der er registreret en "ubønhørlig" stigning på knap 60 procent i antallet af naturlige dødsfald i Sydafrika de seneste uger.

- Den anden uge i juli var der 59 procent flere naturlige dødsfald end hvad man kunne forvente baseret på historiske data, skriver rådet i en rapport.

Professor Debbie Bradshaw, der er en af forfatterne bag rapporten, siger, at "det ugentlige dødstal viser en stor uoverensstemmelse mellem landets officielle coronadødsfald og antallet af naturlige dødsfald".

Sydafrika er det land i Afrika, der har registreret flest smittede og døde med coronavirus.

Samtidig er Sydafrika nummer fem på listen over lande i hele verden, som har registreret flest smittede.

Mandag slog Verdenssundhedsorganisationen, WHO, alarm over spredningen af coronavirus i Afrika.

- Jeg er meget bekymret lige nu for, at vi begynder at se en acceleration af sygdommen i Afrika, sagde WHO's krisechef, Michael Ryan.

Hidtil har de officielle tal tegnet et billede af, at Afrika er sluppet relativt let under coronapandemien.

Men tallene snyder, mener WHO, for underrapporteringen antages at være høj. I mange afrikanske lande er kun et fåtal blevet testet.

/ritzau/