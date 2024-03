Endnu en gang har Sydafrika bedt Den Internationale Domstol (ICJ) om at tage stilling til Israels krig i Gaza.

Sydafrika har bedt Den Internationale Domstol (ICJ) om at vurdere, hvorvidt Israels fortsatte offensiv mod byen Rafah i det sydlige Gaza giver anledning til, at domstolen griber ind over for israelerne.

Det oplyser det sydafrikanske præsidentkontor ifølge Reuters.

Domstolen bliver bedt om at vurdere, om den kan bruge sin magt til at "hindre yderligere brud på palæstinensernes rettigheder i Gaza".

Israel indledte sit angreb på Rafah natten til mandag.

Rafah ligger ved grænsen til Egypten i det sydligste Gaza og har hidtil huset cirka en million palæstinensere, hvoraf en stor del er fordrevet fra deres hjem andre steder i Gaza som følge af Israels krig.

Krigen begyndte efter den palæstinensiske bevægelse Hamas' angreb på Israel 7. oktober 2023.

Den militære offensiv har ifølge de Hamas-kontrollerede myndigheder i Gaza kostet flere end 28.000 mennesker livet.

Det høje antal dræbte civile fik i slutningen af december Sydafrika til at indbringe Israel for Den Internationale Domstol, som er den øverste domstol i FN-systemet.

Her anklagede Sydafrika Israel for at begå folkedrab.

Sagen om muligt folkedrab verserer aktuelt ved FN-domstolen.

Ved en foreløbig kendelse i januar afgjorde ICJ, at Israel skal gøre alt, hvad landet kan, for at forhindre, at der bliver begået folkedrab i Gaza.

Sydafrika havde anmodet om øjeblikkeligt at få standsets Israels militære offensiv i Gaza, men det gik FN-domstolen ikke med til.

Til gengæld afgjorde ICJ, at den vil gå videre med undersøgelser af, om Israel har begået folkedrab i det palæstinensiske område.

Israel har pure afvist beskyldningerne fra Sydafrika og havde forinden bedt domstolen afvise sagen helt. Men det gjorde domstolen ikke.

ICJ tager sig primært af stridigheder mellem stater.

Afgørelser fra Den Internationale Domstol er i princippet bindende, men domstolen har ingen mekanismer til at håndhæve sine domme.

Anklager Karim Khan ved en anden domstol i Haag, Den Internationale Straffedomstol (ICC), sagde mandag, at han er dybt bekymret over meldingerne om bombardementer og en mulig indsats på landjorden i Rafah.

Khan understreger, at ICC "aktivt efterforsker enhver mulig forbrydelse" i Gazastriben.

- Enhver, der bryder loven, vil blive holdt ansvarlig, tilføjede han mandag i en kommentar på det sociale medie X.

Rafah betegnes som det sidste tilflugtssted i Gazastriben for omkring en million fordrevne palæstinensere. Det er ifølge Khan omkring seks gange det normale indbyggertal.

- Når man har en befolkning, der er 60 procent kvinder og børn, er faren for civile alvorlig, sagde han til Reuters.

