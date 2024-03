Endnu en gang sender Sydafrika en appel til Den Internationale Domstol (ICJ) om at gribe ind over for Israel.

Palæstinenserne i Gaza står over for en sultkatastrofe, som FN's øverste juridiske organ er nødt til at gribe ind over for.

Det mener Sydafrika, som onsdag har sendt en anmodning til Den Internationale Domstol (ICJ) om straks at gøre noget for at hindre, at Gaza rammes af en decideret hungersnød.

Det oplyser det sydafrikanske præsidentkontor ifølge Reuters.

- Faren for en fuldstændig sultkatastrofe har nu materialiseret sig. Domstolen er nødt til at handle nu for at stoppe den nært forestående tragedie, skriver præsidentkontoret blandt andet.

Sydafrika anmoder samtidig om, at FN-domstolen øjeblikkeligt gør noget for at sikre, at nødhjælp kommer ind til befolkningen i Gaza.

Også Danmarks udenrigsminister, Lars Løkke Rasmussen (M), er bekymret over de forhold, som palæstinenserne i Gaza aktuelt lever under.

Det skriver han på det sociale medie X.

- Alarmerende humanitær krise i Gaza. Danmark er med i en opfordring til Israel om at tage alle passende skridt for at sikre øget levering af nødhjælp, skriver Lars Løkke Rasmussen blandt andet.

- Beskyttelsen af civile og nødhjælpsarbejdere skal opretholdes i henhold til international humanitær lov.

Danmark er medunderskriver af et brev til Israel, hvor en række EU-lande med Sverige i spidsen opfordrer Israel til at sikre, at der kommer mere nødhjælp ind til befolkningen i Gaza, og at det sker hurtigere.

I løbet af Israels næsten fem måneder lange krig mod Hamas-bevægelsen i Gaza har der løbende været meldinger om stor mangel på mad og rent drikkevand i det palæstinensiske område.

Verdenssundhedsorganisationen (WHO) advarede tirsdag om, at flere børn er døde af sult i det nordlige Gaza, og at mange børn er fejlernærede.

Det er ikke første gang, at Sydafrika beder Den Internationale Domstol om at gribe ind over for Israels krigsførelse i Gaza.

På baggrund af en anmodning fra Sydafrika gav domstolen i januar ordre om, at Israel gør alt, hvad landet kan, for at forhindre, at der bliver begået folkedrab i forbindelse med Gaza-krigen.

/ritzau/