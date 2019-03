Den danske direktør Birgitte Bonnesen, som torsdag blev fyret i den svenske storbank Swedbank efter en skandale om potentiel hvidvask for op til 1.400 milliarder svenske kroner, sætter nu ord på situationen.

Selv mener hun ikke, at hun har gjort noget forkert.

Det fortæller hun i et eksklusivt interview med det svenske medie Expressen.

Da hun bliver spurgt, om hun inderst inde føler, at hun ikke har gjort noget forkert, lyder det kortfattede svar:

»Ja, det gør jeg.«

Den svenske storbank er kommet i søgelyset for en række transaktioner gennem banken fra 'højrisiko udenlandske kunder', der forbindes med hvidvask.

I alt er der tale om transaktioner for 135 milliarder euro - svarende til mere end 1.400 milliarder svenske kroner. Anklagerne har udløst flere undersøgelser mod banken i USA.

Stormvejret om banken fik den torsdag til at fyre sin danske direktør, Birgitte Bonnesen:

'Udviklingen de seneste dage har skabt et enormt pres på banken. Derfor har bestyrelsen besluttet at opsige Birgitte Bonnesen fra hendes stilling,' lød det fra Swedbanks bestyrelsesformand, Lars Idermark, i en pressemeddelelse.

I interviewet med Expressen forklarer Birgitte Bonnesen, at hun har arbejdet i banken i mere end 30 år og er stolt over alt det, hun 'har gjort for banken'.

»De seneste seks måneder fra været stressende. Men alt vil blive redt ud,« fortæller hun.

Videre forklarer hun, at hun nu - efter fyringen - skal til at begynde et nyt liv.

Hun kommer dog næppe til at få problemer med sin egen økonomi lige foreløbig, for ifølge det svenske medie SVT fremgik det af hendes kontrakt, at hun har ret til halvandet års løn, hvis hun bliver fyret. Hun står derfor til at modtage 21,5 millioner svenske kroner, hvilket svarer til 15,4 millioner danske.