Helt uvidende svømmede en stor gruppe af mennesker rundt blandt en stime af laks i havet ud for Sydney i Australien.

De så ikke, at det ikke kun var laks, der havde samlet sig i området. To store hajer var ved at spise sig igennem de mange fisk.

Hajerne kaldes i Australien ‘Grey nurse shark’ og er meget udbredt i området. De skulle som udgangspunkt ikke være farlige, men man kan selvfølgelig aldrig vide sig helt sikker.

I videoen øverst i artiklen kan man se noget af den drone-video, der er filmet under episoden.

På et tidspunkt under optagelserne kan man blandt andet se to hajer bevæge sig hastigt mod nogle af personerne i vandet.

Få meter før hajerne når dem, dykker de store rovdyr ned under svømmerne.

De er altså kun få meter fra at kollidere.

Der skete heldigvis hverken hajer eller mennesker noget under episoden. De eneste, der måtte lade livet var en masse af de laks, hajerne fik fortæret.