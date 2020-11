Medlemmer af oppositionen i det taiwanske parlament var så tossede over regeringens løfte om igen at tillade import af svinekød fra USA, at de begyndte at kaste med indvolde fra svin i parlamentet fredag.

Der sker med jævne mellemrum, at der er kaotiske scener i parlamentet, når lovgiverne er uenige. Men fredagens uroligheder er dog noget af det værste, der er sket. Det skriver AFP.

Oppositionspartiet Kuomintangs (KMT) medlemmer kastede med svineindvolde på parlamentets gulv. De fortsatte med at kaste indvolde, som hjerter, lever og tarme, efter deres modstandere.

Taiwans regering meddelte for nylig, at de vil tillade import af svinekød fra USA fra 1. januar. Det er meget kontroversielt i Taiwan, for de amerikanske svin får tilsat det vækstfremmende stof ractopamine.

Det flyder med indvolde fra svin på parlamentets gulv i Taiwan. Foto: ANN WANG

Det er forbudt i både EU og Kina.

Embedsmændene i Washington har gjort det helt klart, at restriktionerne mod import af svinekød fra USA er en stopklods for, at de vil skrive under på en handelsaftale med Taiwan.

Det har fået Taiwans præsident, Tsai Ing-wen, og hendes Democratic Progressive Party, som har stort flertal i parlamentet, til at håbe på, at en lettelse i restriktionerne vil bane vejen for en handelsaftale.

Ikke desto mindre er mange taiwanere imod at tillade import af svinekød fra USA. Partiet KMT har været hurtige til at tage tråden op.

Der er håndgemæng blandt medlemmerne i Taiwans parlament med indvolde fra svin på gulvet. Foto: ANN WANG

»Vi er meget kede af at kaste med indvolde fra svin i parlamentet, men det sker for at vise, at svinekød er en vigtig sag,« fortalte oppositionens Lin Wei-chou til reportere.