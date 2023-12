Voldelig, hadefuld og ond.

Med de ord siger den amerikanske kvinde Gayle Harvey Heckman i en dødsannonce farvel til sin mor, der gik bort 12. december. Dødsannoncen har ikke overraskende skabt stort ramaskrig.

Så stort, at det lokale Michigan-medie Three Rivers siden har måttet fjerne den fra sin hjemmeside.

Men blandt andre New York Post har udgaven fra papiravisen affotograferet, og her kan man blandt andet læse følgende beskrivelse af den afdøde:

»Som mor var hun voldelig, hadefuld og ond. Hun misbrugte Gayle fysisk, psykisk, verbalt og økonomisk,« lyder det ifølge New York Post i mindeskriftet, der også nævner morens eksmand, der angiveligt skulle have misbrugt datteren seksuelt:

»Moren beskyldte Gayle for at forsøge at stjæle hendes ægtemand og gennemtæskede hende for det.«

Dødsannoncen slutter med ordene:

»Gayle og hendes familie tilgiver hende og håber, at hun har fundet fred. Men hun vil ikke blive savnet af hverken Gayle eller hendes familie.«

»Verden er et meget bedre sted uden hende.«

Til Sturgis Journal fortæller Gayle Harvey Heckman, at dødsannoncen ikke var nem for hende at skrive, men at hun gjorde det for at få oprejsning.

Ifølge hende havde moren i årevis løjet om, hvorfor de to ikke længere havde kontakt.

»Jeg forsøgte ikke at være ondskabsfuld. Jeg føler oprigtigt intet had. Jeg er vred. Hvis vi ikke taler om den slags, hvordan skal vi så bryde den onde cirkel af traumer?« spørger hun retorisk mediet, der ligeledes har været i kontakt med den ansvarshavende redaktør ved Three Rivers om dødsannoncen.

Han fortæller, af dødsannoncen blev indsendt via mediets hjemmeside og udkom i avisen 15. december, uden nogen havde taget et nærmere kig på den.

»Vi tog den ned fra vores hjemmeside, da klagerne begyndte at strømme ind. Efterfølgende modtog vi så adskillige klager, fordi vi havde taget det ned. Heriblandt fra datteren.«

Gayle Harvey Heckman bekræfter, at hun to gange har klaget over beslutningen, men at dødsannoncen på det tidspunkt allerede var nået ud til flere, der henvendte sig til hende med egne beretninger om misbrug.

Og at det »fylder de tomme huller i hendes hjerte«.