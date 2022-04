At være russisk oligark og ejer af en yacht går nærmest hånd i hånd.

Og flere oligarker har måtte finde sig nye steder at fortøje deres drømmebåd, da de er blevet udelukket i havne over hele verden. Det er dog ikke alle russere, som er blevet sanktioneret og derfor kan et ejerskift redde ens ejendele.

En oligark-yacht til svimlende 270 millioner kroner skiftede ejerskab på dagen for den russiske invasion af Ukraine.

Aquamarine, som yachten hedder, skiftede hænder fra den russiske oligark og tidligere ejer af fodboldklubben Chelsea, Roman Abramovich, til den ligeledes russiske forretningsmand David Davidovich. Det skriver The Guardian.

Ejerskabsskiftet gik fra et af Abramovichs selskaber til et andet selskab ejet af Davidovich, som blandt andet tidligere er blevet kaldt 'Abramovichs mere lavprofilerede højre hånd' af Forbes.

Aquamarine er i øjeblikket stationær i en tørdok i den hollandske havneby Vlissingen på grund af reparationer, men er ikke blevet rørt siden midten af marts. Den 270 millioner kroner dyre yacht er oligarkens femte yacht.

Reuters / John Sibley/File Photo Foto: John Sibley Vis mere Reuters / John Sibley/File Photo Foto: John Sibley

Han har allerede to af sine største skibe i havn i Tyrkiet, hvor de således ikke kunne konfiskeres af vestlige myndigheder på baggrund af de sanktioner som Roman Abramovich er underlagt på grund af sine formodede forbindelser til Vladimir Putin.

Ifølge The Guardian er det formodentlig også årsagen til, at Aquamarine fik ny ejere på dagen for invasionen – for at undgå sanktioner mod yachten.

I onsdags beslaglagde de hollandske myndigheder hele 14 yachter med forbindelse til russiske oligarker – hvoraf 12 af dem stadig var ved at blive bygget. Det skriver Business Insider.

The Wall Street Journal skrev tilbage i marts, hvordan ejerskabet af virksomheden Norma Investments, også blev overdraget fra Abramovich til Davidovich i et forsøg på at undgå at få indefrosset aktiver pga. Vestens sanktioner.