Vi er nok mange, der har fået lokkende e-mails eller sms’er fra virksomheder med navne, der giver indtryk af, at der er tale om velrenommerede, internationale finanshuse, der kan skaffe et fantastisk afkast på en investering uden den mindste risiko.

Det gælder også en norsk kvinde. I maj sidste år investerede kvinden et stort beløb gennem selskabet Solo Capitals.

Pengene investerede hun i kryptovalutaen Bitcoin. Selv om Solo Capitals både gav garantier om et solidt minimumsafkast, løfter om at få dækket eventuelle tab og ret til at gå ud af aftalen igen med hele indskuddet, fik det ikke alarmklokkerne til at ringe hos den norske kvinde.

Hvis kvinden investerede 25.000 euro, ville Solo Capitals endda fordoble hendes indskud.

Bitcoin. Foto: INA FASSBENDER

Kvinden lagde lidt forsigt ud og investerede det halve, cirka 90.000 danske kroner, skriver det norske erhvervsmedie Dagens Næringsliv.

Pengene forsvandt som dug for solen, og bitcoins så hun aldrig nogen af. Det tog flere uger, før kvinden fik mistanke om, at hun var blevet svindlet.

Først da Solo Capitals krævede, at hun skulle sende dem flere penge, for at hun kunne få sit indskud tilbage, gik der en prås op for kvinden.

Men har man lov til at være så naiv, uden at man selv skal dække tabet?

Kryptovaluta Kryptovaluta er en digital valuta, som hverken er knyttet til myndigheder eller centralbanker.

Bitcoin så dagens lys i 2009.

Den aktuelle kurs på bitcoin er 6.548.904 danske kroner for én bitcoin.

Ja, fordi kvinden var så klog eller heldig at betale med sit kreditkort - i stedet for en bankoverførsel - har hun nemlig ret til erstatning.

I første omgang nægtede hendes bank, den norske SpareBank 1, imidlertid at give hende erstatning.

Men hun klagede til de norske finansmyndigheder for forbrugerklager, som gav hendes medhold.

På Trustpilot fortæller flere brugere, at de har været udsat for det samme, og det britiske finanstilsyn advarer mod Solo Capitals.

Svindelforetagendet Solo Capitals har pudsigt nok stort set samme navn som det selskab den hovedmistænkte i udbytteskattesagen, Sanjay Shah, brugte til århundredets svindelsag. Hans selskab hedder Solo Capital uden ‘s’.