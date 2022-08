Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Den 33-årige internationale svindler Samantha Azzopardi skulle fredag have været på anklagebænken igen igen. Denne gang i retten i Waverly, Australien.

Og det er altså hendes lovovertrædelse nummer 100, hun nu er anklaget for.

Nu har Samantha Azzopardi udgivet sig for at være en 14-årig fransk pige udsat for menneskehandel, skriver news.com.au.

»Den anklagede udgør en betydelig risiko for samfundet. Og hendes ukontrollable trang til at lave fiktive anmeldelser koster utallige ressourcer, som ellers kunne være brugt på legitime ofre … Blot for at efterforske hendes løgne og bedrag,« lyder det fra politiet i dokumenter, der er sendt til retten.

I 2013 fandt det irske politi en mystisk pige, der vandrede forsvarsløst rundt i gaderne. Hun blev senere identificeret som Samantha Azzopardi. Vis mere I 2013 fandt det irske politi en mystisk pige, der vandrede forsvarsløst rundt i gaderne. Hun blev senere identificeret som Samantha Azzopardi.

Mandag fortalte Samantha Azzopardi nonprofitorganisationen JewishCare, at hun var en 14-årig udlænding, der for nylig var ankommet til Australien for at bo hos en plejefamilie efter at være flygtet fra misbrug i sit hjemland Frankrig.

Da politiet ankom til adressen, forsøgte svindleren først at flygte – men forgæves. Efterfølgende fortalte hun politiet, at hun havde boet hos en plejefamilie de sidste fem uger.

Efter flere undersøgelser og forsøg på at finde plejefamilien, viste det sig, at navnene var opdigtede.

De australske og franske myndigheder blev dog ved med at forsøge at forstå, hvad der var sket med 'teenageren' – indtil de tog hendes fingeraftryk og fandt ud af, at hun i virkeligheden var den kendte bedrager Samantha Azzopardi.

Hun har gennem tiden brugt mere end 40 aliasser.

For tre måneder siden udgav hun sig for at være offer, der var blevet holdt fanget og voldtaget af et sektmedlem.

I maj 2021 blev hun idømt 12 måneders fængsel for at stjæle to børn efter at være blevet ansat som deres barnepige under et falsk navn.

Og i 2013 skabte hun overskrifter verden over, da hun vandrede hvileløst rundt i Dublins gader i Irland. Hun fik irsk politi til at tro, at hun var offer for menneskesmugling, og det resulterede i en omfattende efterforskning, der kostede mere end 2,2 millioner kroner.

Et par år senere blev hun anholdt efter at have fortalt politiet i Canada, at hun var et offer for seksuel udnyttelse og menneskehandel. Det kostede de canadiske myndigheder mere end 1,3 millioner at undersøge.

Hun blev udvist fra begge lande.