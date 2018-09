Det skal have skrappere konsekvenser at hvidvaske penge, mener Jeppe Kofod (S), som kræver nyt EU-organ.

Bruxelles. Det er kun begyndelsen, hvis EU-Kommissionen onsdag som ventet løfter sløret for en skærpet kontrol af banker, så hvidvask kan bekæmpes mere effektivt i forlængelse af en aktuel sag i Danske Bank.

Det håber i hvert fald den danske europaparlamentariker Jeppe Kofod (S), som er bekendt med forslaget, og som arbejder på mere ambitiøse planer.

- Det er det mindste, der skal gøres. For der er brug for en gennemgribende reform i Europa, så man bedre kan opdage, efterforske og retsforfølge mennesker, der står bag hvidvask, siger Jeppe Kofod.

Den danske parlamentariker leder som ordfører EU-Parlamentets særlige udvalg til kulegravning af skattesnyd og hvidvask.

Jeppe Kofod ønsker et nyt centralt EU-organ, der kan samle efterforskning og viden fra forskellige andre myndigheder, så bekæmpelsen af hvidvask styrkes, og bagmændene bliver stillet til ansvar.

- Vi skal sikre, at vi får de muskler, der skal til på europæisk niveau, så man kan opdage, efterforske og retsforfølge disse kæmpe sager.

Det koordinerende organ skal samle oplysninger fra Den Europæiske Centralbank (ECB), Den Europæiske Bankmyndighed (EBA) og nationale myndigheder, mener Jeppe Kofod.

Den danske udvalgsleder står ikke alene med sit ønske om bedre koordinering af indsatsen. EU's finanstilsyn har i en intern rapport peget på det samme ifølge Financial Times, som har set rapporten.

Kofod ønsker desuden et obligatorisk certifikat indført, så eksempelvis rådgivere, der er taget i hvidvask, ikke igen kan arbejde på det europæiske marked.

- Det er på alle niveauer, at samarbejdet skal styrkes, og der skal gives et bedre mandat, så de, der står bag hvidvaskning, får en hårdere straf. Det skal have konsekvenser, så vi får stoppet det svineri, siger Kofod.

Formanden for Europa-Kommissionen, Jean-Claude Juncker, ventes onsdag i Strasbourg at præsentere en plan for skærpet kontrol og bekæmpelse af hvidvask i sin årlige tale "Unionens tilstand" i Strasbourg.

Kommissionen vil blandt andet give Den Europæiske Bankmyndighed (EBA) mere magt til at undersøge og håndhæve regler.

