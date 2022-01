»Der var svigt i lederskab og dømmekraft af forskellige dele af Downing Street 10 og regeringens kontor på forskellige tidspunkter'.

»Set i lyset af pandemien, hvor regeringen bad borgerne om at acceptere vidtrækkende restriktioner på deres liv, er en del af opførslen omkring disse forsamliger vanskelig at retfærdiggøre.«

En voldsomt redigeret udgave af embedsmand Sue Grays rapport om Boris Johnsons kendskab til adskillige festlige begivenheder afholdt på Downing Street under coronanedlukningen i Storbritannien har ramt engelske medier.

Og de ovenstående udsagn fra rapporten indeholder måske den mest klare kritik af premierministeren.

Den offentliggjorte version af den længe ventede rapport indeholder ingen detaljer om specifikke begivenheder, men nøjes med at kritisere ledelsen i generelle men alligevel hårde vendinger.

Det mener B.T.s internationale korrespondent Jakob Illeborg, som har base i London, og som har læst den 12 sider korte version af Sue Grays rapport.

»Det er ikke særlig detaljeret, men den indeholder meget klare fordømmelser af den adfærd, som har fundet sted i Downing Street,« siger Jakob Illeborg.

»Den taler om et svigt i lederskab og dømmekraft, og den øger ubetinget presset på Boris Johnson,« mener han.

Jakob Illeborg noterer sig samtidig, at Sue Gray undervejs konstaterer, at det ikke har været muligt i den foreløbige version af rapporten at give et fyldestgørende billede af, hvad der egentlig er foregået bag de lukkede porte.

»Det vil give yderligere spekulationer, for det hænger jo i luften. Hvorfor må vi ikke få det at vide?«, spørger han med henvisning til, at Metropolitan Police i slutningen af sidste uge meldte ud, at man selv har indledt en efterforskning af festerne og derfor har bedt Sue Gray om at udelade visse detaljer fra hendes rapport.

»Rapportens kritik er næppe nok til, at han går af. Jeg vil tro, at han i eftermiddag og i aften vil eksekvere en plan for en form for modoffensiv. For at komme videre. Men sagen vil klistre, tror jeg,« siger Jakob Illeborg.

»Rapporten handler jo om, hvordan han har fejlet i 20 måneder som leder. Både i sin egen stilling som premierminister men også i forhold til, hvad man i den samme periode har krævet, at resten af den britiske befolkning skulle gøre.«

»Det bliver spændende at høre, hvad han siger nu. Han kan glæde sig over, at der ikke er kommet konkrete, saftige detaljer ud om, hvad der egentlig er foregået.«

»Men det er altså ikke godt for ham. Det er det ikke. Det er en embedsmand, som altså hører under Boris Johnson, som understreger ret kraftigt, at han har fejlet,« konstaterer Jakob Illeborg.

Foreløbigt er det meningen, at Boris Johnson skal debattere den offentliggjorte rapport med kolleger og opposition i Underhuset mandag eftermiddag kl. 16.30 dansk tid.

Senere forlyder det, at han i aften skal tale til de konservative parlamentsmedlemmer kl. 19.30.

Her vil Boris Johnson ifølge Jakob Illeborg formentlig forsøge at samle sit parti bag sig i et forsøg på at afværge en mistillidsafstemning hos de konservative og dermed blive siddende som premierminister.