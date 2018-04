Et kryptisk tweet fra svigersønnen skaber spekulationer om den legendariske amerikanske politikers helbred.

Den konservative skribent Ben Domenech skrev lørdag et tweet om den alvorligt syge McCain, som han slettede igen få timer senere.

Selv om det aldrig lykkedes den republikanske senator John McCain at blive præsident, har den tidligere krigshelt heltestatus i USA. Ikke nok med, at han sad fem år i fangeskab under Vietnamkrigen, han afslog også at tage imod et tilbud om løsladelse og insisterede på, at andre fanger, der havde siddet længere, skulle fri først. Dertil kommer, at han er respekteret for sine politiske evner af både politiske kolleger og modstandere i og uden for Washington.

Derfor kom det som et chok for mange, da den nu 81-årige McCain sidste år fik konstateret kræft i hjernen.

Så sent som forrige uge blev den tidligere præsidentkandidat indlagt på hospitalet for at blive behandlet for en tarminfektion, som er afledt af sygdommen. I begyndelsen af sidste uge meddelte hans kone Cindy dog på Twitter, at den aldrende politiker var vel hjemme i Arizona igen.

@SenJohnMcCain and I are home in our beloved Hidden Valley enjoying a glorious Arizona sunset. pic.twitter.com/elmXZKCd34 — Cindy McCain (@cindymccain) April 24, 2018

Lørdag aften lokal tid skrev hans svigersøn Ben Domenech så på det sociale medie, at McCain under et besøg gav ham en kram og bad ham passe godt på hans datter.

'John omfavnede mig i aften. Han bad mig tage mig godt af Meghan (McCains datter, red.). Jeg sagde, at det skulle jeg nok,' skrev Ben Domenech ifølge avisen The Arizona Republic.

McCains datter Meghan McCain blev sidste år gift med Ben Domenech. Foto: Instagram McCains datter Meghan McCain blev sidste år gift med Ben Domenech. Foto: Instagram

Tweetet blev offentliggjort omkring kvart over otte om aftenen Arizona tid, men det er uklart, hvad der ligger bag det.

Allerede ved ti-tiden samme aften valgte svigersønnen at slette det igen - måske efter at have fornemmet den voldsomme interesse, det med det samme afstedkom i de amerikanske medier.

Domenechs tweet fik straks medfølelsen til at rejse sig blandt hans følgere.

'Gud velsigne dig og Meghan og McCain-familien,' skrev én for eksempel.

McCain fotograferet i kørestol i Washington i december sidste år. Foto: BRENDAN SMIALOWSKI McCain fotograferet i kørestol i Washington i december sidste år. Foto: BRENDAN SMIALOWSKI

Ben Domenech er gift med John McCains datter Meghan McCain. I alt har han fem børn fra to ægteskaber.

Meghan McCain arbejder som skribent og medvært på Fox News. Hun har gennem hele sin fars sygdomsforløb været åben omkring hans tilstand og kommenteret den på både tv og på de sociale medier.

Da det sidste år kom frem, at senatoren led af en uhelbredelig og ondartet tumor i hjernen, lagde hun dette opslag på Twitter:

Amazing hike with Dad @SenJohnMcCain this morning. Thank you all for your best wishes! pic.twitter.com/P9RR2v91HB — Meghan McCain (@MeghanMcCain) July 22, 2017

John McCain er kendt som en kraftig kritiker af den nuværende amerikanske præsident Donald Trump, som til gengæld har kvitteret med at konkludere, at McCain ikke er en krigshelt i hans øjne - fordi han blev taget til fange.